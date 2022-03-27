"Основні емоції — злість і відкритість": письменник Сергій Жадан про настрої харків'ян
Жадан зауважив, що місто не паралізоване: у Харкові продовжується життя
"Частина населення виїхала, проте багато хто залишився. Основна емоція у людей – злість до окупантів. Водночас це ніжність і відкритість, коли люди стали більш уважні один до одного", – розповів Жадан в етері Espreso TV.
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Жадан додав, що у центрі міста спокійно, працюють магазини, аптеки, комунальні служби, а також міська та обласна ради: "Місто живе, люди не налякані, вони оговтуються і намагаються повертатись до життя", – сказав він.
Також письменник наголосив, що місто забезпечене харчами, проте допомоги потребують саме військові, зокрема амуніції, автомобілів та зброї.
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