"Основні емоції — злість і відкритість": письменник Сергій Жадан про настрої харків'ян

"Частина населення виїхала, проте багато хто залишився. Основна емоція у людей – злість до окупантів. Водночас це ніжність і відкритість, коли люди стали більш уважні один до одного", – розповів Жадан в етері Espreso TV.



Читайте також: "Ми будемо битись до останнього клаптика нашої землі й ніколи не визнаємо Крим чи Херсон, чи будь-яке інше місто не українським": боєць ЗСУ про ситуацію на Півдні



Жадан додав, що у центрі міста спокійно, працюють магазини, аптеки, комунальні служби, а також міська та обласна ради: "Місто живе, люди не налякані, вони оговтуються і намагаються повертатись до життя", – сказав він.



Також письменник наголосив, що місто забезпечене харчами, проте допомоги потребують саме військові, зокрема амуніції, автомобілів та зброї.