У Польщі висунули Жадана на Нобелівську премію з літератури

Про це йдеться на сайті комітету літературознавчих наук польської Академії наук.

"Жадан - один із найвидатніших поетів України, чудовий прозаїк, перекладений і нагороджений у світі, - на нашу думку, лавреат Нобелівської премії. Його голос як поета вже багато років має особливе значення для українців. Вільна Україна значною мірою говорить і думає словами Жадана, уважно їх слухає. Сьогодні поет у своєму Харкові. І він бореться", - йдеться у заяві.