Сергій Жадан, Дмитро Кулеба та Сергій Дмитрієв отримали Премію імені Ґедройця

Про це повідомили на своїх сторінках поет, музикант і письменник Сергій Жадан і капелан Сергій Дмитрієв.

Нагороду лауреатам вручили в королівському замку у столиці Польщі Варшаві.

Сергій Жадан зауважив, що отримання цієї премії "стало чудовою нагодою подякувати всім тим полякам і литовцям – політикам, журналістам, активістам, волонтерам, тисячам громадян цих країн – які від початку повномасштабного російського вторгнення підтримують Україну, допомагають українцям, сприймають наші болі, трагедії, віру та впевненість як свої власні".

"Історія робить іноді дуже химерні кроки, її маршрути іноді складно прорахувати, проте в моменти найбільш значимі, найбільш вирішальні, історія зазвичай просвічує внутрішньою логікою. Так і в ситуації з цією війною все стало на свої місця, стало очевидно, хто є справді добрим і відважним сусідом, народом, сповненим гідності та поваги до іншого, а хто є мертвотним геополітичним покручем, начиненим комплексами, розладами та наскрізним глибоко вкоріненим шовіністичним безумством", – додав Жадан.

Письменник наголосив, що нині всі нагороди та жести солідарності є передусім виявом підтримки українців, які борються за свою свободу.

Сергій Дмитрієв у своєму виступі подякував від імені українців усім тим, хто допомагає українцям у їхній боротьбі проти окупантів.

"Зараз люблять говорити, що між поляками і українцями ніколи не було таких добрих відносин. Давайте це збережемо! Не дозвольмо нікому і нічому це змарнувати. Хай між нами назавжди лишиться ця взаємна повага, емпатія, вдячність. Я переконаний, що патрон нагороди, яку я отримав, Єжи Ґедройц, десь в іншому світі теж цього дуже хоче.

Слава Польщі. Слава Литві! Слава Україні!" – сказав Дмитрієв.

Цьогоріч Жадан став лауреатом Премії миру від німецьких книгарів, а також німецької премії імені Ганни Арендт "за політичне мислення".

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