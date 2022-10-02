"Небо над Харковом: Новини про переживання війни": у Німеччині вийде друком фейсбук-щоденник Жадана
У німецькому видавництві Suhrkamp Verlag вийшла нова книжка Сергія Жадана "Himmel über Charkiw: Nachrichten vom Überleben im Krieg" ("Небо над Харковом: Новини про переживання війни")
Про це письменник повідомив у себе в facebook.
Книжка складається з дописів Жадана у соціальних мережах від початку повномасштабного вторгнення.
"Сьогодні вперше взяв до рук свою нову книжку, "Небо над Харковом" - щоденникові записи перших шести місяців великого протистояння та опору. Для мене ця книжка особлива - роблячи щоденні записи, щось фіксуючи й на щось реагуючи, чесно кажучи, не бачив за цим усім паперового видання. Але німецькі друзі зібрали це все до купи й запропонували видати. Я навіть не перечитував - вважав, що це буде не надто чесно стосовно реальності", - написав Жадан.
Також видання Читомо повідомило, що невдовзі книжка вийде у США, Польщі та Данії.
"У нього немає часу на щоденник. Сергій Жадан вдень і вночі гуляє в обстріляному Харкові – евакуює дітей і старих з передмістя, роздає продукти, координує доставку військовим і дає концерти. Пости в соцмережах документують його мандрівки містом і невтомно, день за днем, підбадьорюють харків’ян", - йдеться в анотації.
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Також повідомляється, що в Україні книжку публікувати не будуть: "ви ж і так сидите в моєму фб, для чого вам книжка", - зазначив письменник.
Придбати видання можна за €20 (₴725), за тиждень воно з’явиться в німецьких книгарнях.
- Нагадаємо: наприкінці серпня Сергій Жадан брав участь у благодійних читаннях у Любліні, де отримав медаль "Люблін - героям" від міського голови Кшиштофа Жука.
- Сергій Жадан протягом війни не припиняє свою літературну та музичну діяльність, організовуючи благодійні концерти та літературні вечори на підтримку українських воїнів. Так, 18 вересня гурт "Жадан і Собаки" повернувся з благодійного туру містами Європи, який проходив на підтримку харківського добровольчого батальйону "Хартія".
- Один з їхніх концертів, який мав відбутися у Мілані, скасували, бо в Італії "незаконно робити концерти та збирати гроші на війну".
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