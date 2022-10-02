Про це письменник повідомив у себе в facebook.

Книжка складається з дописів Жадана у соціальних мережах від початку повномасштабного вторгнення.

"Сьогодні вперше взяв до рук свою нову книжку, "Небо над Харковом" - щоденникові записи перших шести місяців великого протистояння та опору. Для мене ця книжка особлива - роблячи щоденні записи, щось фіксуючи й на щось реагуючи, чесно кажучи, не бачив за цим усім паперового видання. Але німецькі друзі зібрали це все до купи й запропонували видати. Я навіть не перечитував - вважав, що це буде не надто чесно стосовно реальності", - написав Жадан.

Також видання Читомо повідомило, що невдовзі книжка вийде у США, Польщі та Данії.

"У нього немає часу на щоденник. Сергій Жадан вдень і вночі гуляє в обстріляному Харкові – евакуює дітей і старих з передмістя, роздає продукти, координує доставку військовим і дає концерти. Пости в соцмережах документують його мандрівки містом і невтомно, день за днем, підбадьорюють харків’ян", - йдеться в анотації.

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Також повідомляється, що в Україні книжку публікувати не будуть: "ви ж і так сидите в моєму фб, для чого вам книжка", - зазначив письменник.

Придбати видання можна за €20 (₴725), за тиждень воно з’явиться в німецьких книгарнях.

Нагадаємо: наприкінці серпня Сергій Жадан брав участь у благодійних читаннях у Любліні, де отримав медаль "Люблін - героям" від міського голови Кшиштофа Жука.

Сергій Жадан протягом війни не припиняє свою літературну та музичну діяльність, організовуючи благодійні концерти та літературні вечори на підтримку українських воїнів. Так, 18 вересня гурт "Жадан і Собаки" повернувся з благодійного туру містами Європи, який проходив на підтримку харківського добровольчого батальйону "Хартія".

Один з їхніх концертів, який мав відбутися у Мілані, скасували, бо в Італії "незаконно робити концерти та збирати гроші на війну".

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