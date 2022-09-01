Концерт "Жадана і Собак" у Мілані скасували, бо в Італії "незаконно робити концерти та збирати гроші на війну"
Наприкінці серпня гурт "Жадан і Собаки" вирушили в благодійний тур Європою, власне, 2 вересня мав відбутися виступ у Мілані, однак його скасували
31 серпня письменник Сергій Жадана пояснив причину в інстаграмі.
"Вибачте, але це незаконно у нашій країні — робити концерти та збирати гроші на війну", — написали місцеві організатори концерту.
"Чому, власне, ми скасували концерт у Мілані? Тому що частина європейців далі граються в пацифізм та подвійні стандарти й щиро вважають, що, захищаючи свої життя й свою країну, українці порушують якісь їхні уявлення про мир і гармонію. А ті, хто намагається підтримати своїх співвітчизників у боротьбі з ґвалтівниками та мародерами, є фашистами та екстремістами. Чесно кажучи, соромно й противно. Доки українці тримають каркас вільної Європи, європейці ліниво тусять, намагаючись не лізти в політику. Схоже, ХХ століття не всіх навчило відповідальності", — зазначив Жадан у дописі.
У межах туру гурт проведе 16 концертів у Польщі, Чехії, Німеччині, Литві, Латвії, Естонії, Словаччині та Австрії. Перший концерт уже відбувся 30 серпня у Вроцлаві, останній планується 18 вересня у Відні. Увесь перелік міст, а також квитки можна переглянути тут.
Довідково. "Жадан і Собаки" — український рок-гурт із Харкова, що виник у 2000 році. Спочатку він називався "Собаки у космосі", але у 2014 році внаслідок тісної співпраці з Сергієм Жаданом гурт змінив назву. Колектив брав участь у фестивалях "Таврійські ігри", "Раз. Liv", "Музичний Острів", "5 озер", "Мазепа-Фест", "День Незалежності з Махном" та ін.
- Нагадаємо, "Жадан і собаки" вирушили у тур Європою на підтримку добробату "Хартія"
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