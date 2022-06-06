Про це інформують на сайті Reuters, з посиланням на голову Комітету 1922 року Грема Брейді.

"Перевищено бар'єр у 15% парламентської партії, яка домагається вотуму довіри лідеру Консервативної партії", - написав у записці до депутатів від Консервативної партії Грем Брейді.

Голосування, відповідно до правил, проведуть між 18:00 і 20:00 сьогодні, 6 червня. Голоси підрахують відразу після цього та оголосять результати.

Консервативна партія Великобританії може оголосити вотум недовіри прем'єр-міністру і партійному лідеру Борису Джонсону.

Нагадаємо, Джонсон закликає надіслати Україні більше наступального озброєння. Борис Джонсон наголосив на необхідності подальшої військової підтримки України, зокрема надання реактивних систем залпового вогню, які можуть вражати цілі з набагато більшої відстані, ніж до цього.

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