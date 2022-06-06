Голосування про довіру прем'єр-міністру Великої Британії Джонсону відбудеться сьогодні
6 червня депутати правлячої Консервативної партії голосуватимуть про недовіру прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону
Про це інформують на сайті Reuters, з посиланням на голову Комітету 1922 року Грема Брейді.
"Перевищено бар'єр у 15% парламентської партії, яка домагається вотуму довіри лідеру Консервативної партії", - написав у записці до депутатів від Консервативної партії Грем Брейді.
Голосування, відповідно до правил, проведуть між 18:00 і 20:00 сьогодні, 6 червня. Голоси підрахують відразу після цього та оголосять результати.
- Консервативна партія Великобританії може оголосити вотум недовіри прем'єр-міністру і партійному лідеру Борису Джонсону.
- Нагадаємо, Джонсон закликає надіслати Україні більше наступального озброєння. Борис Джонсон наголосив на необхідності подальшої військової підтримки України, зокрема надання реактивних систем залпового вогню, які можуть вражати цілі з набагато більшої відстані, ніж до цього.
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