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Голова Binance визнав себе винним у відмиванні грошей, найбільша у світі криптобіржа заплатить штраф $4,3 млрд

22 листопада, 2023 середа
00:57
Світ Binance

Виконавчий директор Binance Чанпен Чжао подав у відставку й визнав себе винним у відмиванні грошей, а Мін'юст США вимагає від найбільшої криптовалютної біржі у світі штраф у розмірі $4,3 млрд

Про це повідомляє BBC.News.

"Я зробив помилки, і я повинен взяти на себе відповідальність. Це найкраще для нашої спільноти, для Binance і для мене самого", — написав Чанпен Чжао у X (раніше twitter).

Міністерство юстиції США заявило, що вимагає від Binance, яка є найбільшою криптовалютною біржею у світі, сплатити $4,3 млрд у вигляді штрафів і конфіскацій.

У заяві йдеться про те, що Binance допомогла користувачам по всьому світу обійти санкції.

"Binance забезпечив майже $900 млн транзакцій між користувачами США та Ірану, а також сприяв транзакціям на мільйони доларів між користувачами США та Сирії, в окупованих Росією українських регіонах, зокрема Криму, Донецьку та Луганську", – сказав речник.

У Міністерстві юстиції також заявили, що завдяки обміну злочинцям і терористам було легше переміщувати гроші.

"У період із серпня 2017 року по квітень 2022 року відбулися прямі перекази близько $106 млн у біткойнах на гаманці Binance.com від Hydra. Hydra була популярним російським ринком даркнету, який часто використовувався злочинцями, який сприяв продажу незаконних товарів і послуг", - повідомили у відомстві.

Тепер Binance має повідомляти про підозрілу активність федеральним органам влади.

Новим генеральним директором призначено Річарда Тенга, керівника регіональних ринків компанії.

Що передувало

У березні регулятори США намагалися заборонити Binance, стверджуючи, що фірма працювала в країні незаконно. У позові від Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) говориться, що фірма розвивала бізнес у США, але не зареєструвалася належним чином в органах влади.

Binance звинуватили у порушенні численних фінансових законів США, у тому числі спрямованих на перешкоджання відмиванню грошей.

Binance заявила, що зробила значні інвестиції, щоб гарантувати, що американські користувачі не були активними на платформі, включаючи блокування користувачів, ідентифікованих як американські громадяни або резиденти, або які мали номер мобільного телефону в США.

У червні на біржу подали ще один судовий позов. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) звинуватила компанію "павутині обману". Агентство заявило, що торгова платформа та Чжао, її засновник, проігнорували правила, спрямовані на захист інвесторів, щоб продовжувати працювати в США.

Binance заявила, що буде рішуче захищатися. Влада США пообіцяла використовувати наявні закони для викорінення шахрайства та інших проблем у криптоіндустрії.

  • Мінюстиції США розслідує причетність Binance до допомоги в обході санкцій США – найбільша у світі біржа криптовалют імовірно допомагала у переказі коштів росіянам.

Економіка
санкції проти Росії
криптовалюта
США
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