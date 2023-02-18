Про це мовиться на Інтерфаксі.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, наша мета - щоб імперіалістичні плани провалилися, а Україна перемогла. Щодо військової підтримки: я думаю, зараз час серйозно прискоритися, збільшити виробництво продукції, якої Україна гостро потребує, наприклад боєприпасів. Ми не можемо чекати місяці, доки поповнимо запаси і будемо готові відправити це Україні", - зазначила голова Єврокомісії.