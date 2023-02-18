Голова Єврокомісії закликала прискорити допомогу Україні та збільшити виробництво боєприпасів
На Мюнхенській конференції з безпеки 18 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала збільшити виробництво продукції, потрібної для України у війні з РФ
Про це мовиться на Інтерфаксі.
"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, наша мета - щоб імперіалістичні плани провалилися, а Україна перемогла. Щодо військової підтримки: я думаю, зараз час серйозно прискоритися, збільшити виробництво продукції, якої Україна гостро потребує, наприклад боєприпасів. Ми не можемо чекати місяці, доки поповнимо запаси і будемо готові відправити це Україні", - зазначила голова Єврокомісії.
- Нагадаємо, під час перебування на конференції в Мюнхені голова ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що Україна очікує на запрошення на вступ до Північноатлантичного альянсу у липні 2023 року, під час саміту НАТО у Вільнюсі. Зокрема головною темою зустрічі, за його словами, залишається постачання Україні зброї в найкоротші терміни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе