Голова Європарламенту підтримала ініціативу Молдови вступити у ЄС

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Очільниця наголосила, що жителі Молдови - європейці, а сама країна - це Європа.

"Дорогі європейці, я горда бути сьогодні поряд з вами, виступати перед такою великою кількістю людей, які вірять у європейське майбутнє для Молдови. Я приїхала підтримати вас і президента Маю Санду і сказати, що Європа це Молдова, а Молдова - це Європа", - зазначила вона.

Метсола підкреслила, що громадяни країни заслуговують на ті ж права, що і жителі ЄС, а також наголосила, що Молдова поділяє одні з Європою цінності.

"У молодих людей мають бути такі самі можливості, як і у моїх дітей, у жінок має бути можливість реалізувати свій потенціал, як у всіх у європейській родині. Європа – ваша сім'я, і у вас є право обирати майбутнє своєї країни. Ми віримо в рівні можливості, свободу та рівність. Ми поділяємо одні цінності. Молдова не самотня", - каже голова Європарламенту.

Метсола висловила сподівання, що вже цього року Молдова розпочне переговори щодо вступу до ЄС.

"Ви готові, Молдова готова до більш поглибленої інтеграції до Євросоюзу. Світ бачить вашу сміливість, бачить, що ви обрали демократію, свободу", - наголошує дипломатка.