Голова Європарламенту вирушила у Київ. Фото

Про це Мецола повідомила у Twitter.



Мальтійка поділилась світлиною, яку зробила біля потягу УЗ.



"На шляху до Києва", - написала голова Європарламенту Роберта Мецола українською та англійською мовами.

25 лютого Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала ЄС в унісон протистояти загрозі РФ і ввести жорсткіші санкції проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

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