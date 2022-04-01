Голова Європарламенту вирушила у Київ. Фото
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прямує до Києва
Про це Мецола повідомила у Twitter.
Мальтійка поділилась світлиною, яку зробила біля потягу УЗ.
"На шляху до Києва", - написала голова Європарламенту Роберта Мецола українською та англійською мовами.
- 25 лютого Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала ЄС в унісон протистояти загрозі РФ і ввести жорсткіші санкції проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.
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