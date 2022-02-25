Країни ЄС мають довести готовність протистояти загрозі РФ, - президентка Європарламенту Мецола про повномасштабне вторгнення Росії в Україну

Про це вона заявила на пресконференції за підсумками участі у роботі надзвичайного засідання Європейської ради, передає Укрінформ.



"Наші найгірші очікування збулися: Путін розв’язав війну в Європі. Послання від парламенту, яке я хочу передати главам держав та урядів, є дуже чітким. Що має з’явитися цієї ночі - це здатність Європейського Союзу та його країн-членів діяти в унісон. Ми маємо довести, що маємо політичну волю і стратегічну спроможність протистояти загрозі, що виходить від Росії, що ми продемонструємо солідарність з Україною і не залишимо її наодинці", - наголосила Роберта Мецола.



Президентка Європарламенту закликала європейських політиків і лідерів не боятися російських військ, а європейські фундаментальні принципи, рішучість і солідарність серед країн-учасниць ЄС назвала головним щитом від арсеналів РФ. Вона зауважила, що Євросоюз повинен показати сусіднім країнам і світу, що здатен робити й чутливі речі. А ціна за порушення всіх європейських правових і моральних норм повинна бути екстраординарною.



"Тож Європейський парламент вимагає від Путіна негайно зупинити агресію. Європейський парламент закликає до нових швидких та жорстких санкцій. Європейський Союз також бути готовим збільшити допомогу Україні та відповісти на гуманітарні страждання (українців, - ред.)", - підсумувала вона.



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