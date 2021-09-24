Голова комітету Ради з питань свободи слова Шуфрич став співвласником каналу "Перший Незалежний"

Про це повідомила його пресслужба у Facebook.



Шуфрич погодився на пропозицію журналістів і підписав угоду про невтручання в редакційну політику.



"Конфлікт телеканалу з Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення, яка ставила під сумнів прозорість володіння, спонукав мене ухвалити це рішення", - йдеться у повідомленні.



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Нардеп вважає, що "дії СБУ щодо телеканалу є порушенням прав журналістів і тиском на свободу слова"

На сайті каналу повідомляється, що Шуфрич став власником 60%.

Нардеп є головою комітету Верховної Ради з питань свободи слова.