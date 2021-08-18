Голова Миколаївської ОДА назвав війну на Донбасі "громадянською"

Таку думку миколаївський губернатор висловив у коментарі виданню "Шиповник" в день презентації плану заходів з нагоди святкування 30–річчя Незалежності України.



Кореспондент видання попросила Віталія Кіма пояснити, що він мав на увазі в 2014 році, коли писав, що на сході України відбувається громадянська війна.



Через 7 років миколаївський губернатор підтвердив свої ж слова, що на Донбасі "воюють громадяни України проти інших громадян України, які перебувають під керівництвом Росії".



"Я писав це в контексті того, що зброя в руках українців і українців (з обох сторін конфлікту). Просто мотивація у них різна. Хтось відстоює російські інтереси, а хтось українські. Громадянство України, на той момент, було у обох (сторін конфлікту). Зараз відбувається війна де-юре - громадянська війна. Де-факто - російська агресія. Тобто, вони керують нашими громадянами, яких ми чекаємо назад. Коли влада в Росії зміниться, тоді наші громадяни до нас повернуться", - сказав Віталій Кім.



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