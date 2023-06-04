Про це повідомляє Reuters.

За словами Пісторіуса, на зустрічі з Лі в межах безпекової конференції "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі він "чітко дав зрозуміти, що очікує негайного припинення політики" вербування ексльотчиків Люфтваффе.

Окрім цього, німецький міністр також додав, що його Китай не заперечив практику наймання колишніх німецьких військових льотчиків, але применшив її значення.

Також Пісторіус додав, що вказав голові Міноборони КНР на важливість підтримки порядку в Індо-Тихоокеанському регіоні, заснованого на правилах, і підкреслив важливість свободи судноплавства в регіоні для збереження морських проходів і торгових шляхів відкритими.

Варто зазначити, що напередодні німецький портал Spiegel опублікував розслідування, згідно з яким колишні льотчики винищувачів Люфтваффе роками тренували китайських військових пілотів.

Відомо також, що спецслужби Німеччини вважають дуже ймовірним, що льотчики передавали експертні військові знання, як-то секретну оперативну тактику німецьких збройних сил і НАТО – і можливо, навіть відпрацьовували сценарії нападу, які Китай може вважати корисними для наступу на Тайвань.

Після цього Міністерство оборони Німеччини пообіцяло перевірити відомості, озвучені у ЗМІ.