Голова Міноборони Німеччини Пісторіус закликав Китай перестати вербувати колишніх німецьких льотчиків
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з китайським візаві Лі Шаньфу припинити вербування колишніх німецьких військових льотчиків для підготовки збройних сил КНР
Про це повідомляє Reuters.
За словами Пісторіуса, на зустрічі з Лі в межах безпекової конференції "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі він "чітко дав зрозуміти, що очікує негайного припинення політики" вербування ексльотчиків Люфтваффе.
Окрім цього, німецький міністр також додав, що його Китай не заперечив практику наймання колишніх німецьких військових льотчиків, але применшив її значення.
Також Пісторіус додав, що вказав голові Міноборони КНР на важливість підтримки порядку в Індо-Тихоокеанському регіоні, заснованого на правилах, і підкреслив важливість свободи судноплавства в регіоні для збереження морських проходів і торгових шляхів відкритими.
Варто зазначити, що напередодні німецький портал Spiegel опублікував розслідування, згідно з яким колишні льотчики винищувачів Люфтваффе роками тренували китайських військових пілотів.
Відомо також, що спецслужби Німеччини вважають дуже ймовірним, що льотчики передавали експертні військові знання, як-то секретну оперативну тактику німецьких збройних сил і НАТО – і можливо, навіть відпрацьовували сценарії нападу, які Китай може вважати корисними для наступу на Тайвань.
Після цього Міністерство оборони Німеччини пообіцяло перевірити відомості, озвучені у ЗМІ.
- Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив на необхідності продовження військової підтримки України для захисту від російської агресії.
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