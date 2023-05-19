"Припинення постачань зброї означатиме кінець України": Пісторіус закликав не зменшувати військову допомогу
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив на необхідності продовження військової підтримки України для захисту проти російської агресії
Про це він сказав у інтерв'ю Augsburger Allgemeinen.
"Той, хто сьогодні закликає припинити поставки зброї в Україну, той кидає Україну напризволяще. Припинення поставок зброї сьогодні означатиме кінець України завтра", – сказав німецький політик.
Окрім цього, він також підкреслив, що потрібно допомогти Україні «всім, чим ми можемо».
Водночас міністр повторив, що Німеччина не має винищувачів, які могла би передати Україні.
Глава Бундесверу також зауважив, що союзники у Європі та по НАТО мають переосмислити безпекову ситуацію та готовність своїх військ. При цьому він запевнив, що "Бундесвер завжди готовий до дій".
- Нагадаємо, 15 травня Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина надасть Україні додаткові €11 млрд довгострокової підтримки, окрім пакета оборонної допомоги на €2,7 млрд.
- 17 травня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина не має наміру брати участі у "коаліції винищувачів" для України.
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