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Голова МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва

7 лютого, 2022 понедiлок
16:49
Суспільство Анналена Бербок

У понеділок, 7 лютого, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала до Києва з другим візитом з початку 2022 року

Про це у Twitter повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

"Розпочали візит моєї німецької колеги Анналени Бербок до України з відвідання Національного музею Голодомору-геноциду", - написав Кулеба.

Голова українського МЗС додав, що зараз триває робота над тим, щоб геноцид українців отримав якнайширше міжнародне визнання, зокрема у Німеччині.
 


У пресслужбі МЗС зазначають, що Кулеба та Бербок проведуть переговори, ключовими темами яких стануть координація зусиль в рамках Нормандського формату, втілення комплексного пакету стримування Росії, розвиток торговельних відносин, зміцнення енергетичної безпеки та активізація діалогу щодо історичної відповідальності Німеччини перед Україною. 

Крім того, Бербок планує відвідати зону Операції об'єднаних сил.
 
  • Нагадаємо,  7-8 лютого планувався візит міністрів закордонних справ Франції та Німеччини Жана Іва Ле Дріана та Анналени Бербок "заради деескалації напруженості". Пізніше з'ясувалося, що голова МЗС Франції прибуде в Україну лише 8 лютого.
  • Крім того, 7 лютого в Київ приїхали голови МЗС Австрії, Словаччини та Чехії. Під час візиту планується обговорення подальшої підтримки України в протидії російській агресії та втілення комплексного пакету стримування РФ. Також міністри планують відвідати зону ООС.

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Дмитро Кулеба
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