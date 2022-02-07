Голова МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва

Про це у Twitter повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.



"Розпочали візит моєї німецької колеги Анналени Бербок до України з відвідання Національного музею Голодомору-геноциду", - написав Кулеба.



Голова українського МЗС додав, що зараз триває робота над тим, щоб геноцид українців отримав якнайширше міжнародне визнання, зокрема у Німеччині.



Нагадаємо, 7-8 лютого планувався візит міністрів закордонних справ Франції та Німеччини Жана Іва Ле Дріана та Анналени Бербок "заради деескалації напруженості". Пізніше з'ясувалося, що голова МЗС Франції прибуде в Україну лише 8 лютого.

Крім того, 7 лютого в Київ приїхали голови МЗС Австрії, Словаччини та Чехії. Під час візиту планується обговорення подальшої підтримки України в протидії російській агресії та втілення комплексного пакету стримування РФ. Також міністри планують відвідати зону ООС.