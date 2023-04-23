Голова топонімічної комісії Києва Алфьоров запропонував створити "музей Московії" у колишньому посольстві РФ
Пропозицію створити "музей Московії" у будівлі колишнього посольства РФ вніс голова топонімічної комісії Києва Олександр Алфьоров
Про це пише видання "ТиКиїв".
"Він пропонує створити не музей окупації чи визвольних змагань, не філію якогось іншого музею, а єдиний у всьому світі музей, де буде висвітлено правдиву історію Росії", - йдеться в повідомленні.
Алфьоров запропонував створити такі зали:
- Корінні фіно-угорські народи;
- Корінна культура, релігії, побут;
- Золота Орда та участь у ній московського улусу;
- Становлення московського царства, завоювання Новгорода, Смоленська, Пскова та крадіжка назви "Росія";
- Тоталітарна система Московії.
Голова комісії вважає, що ця установа необхідна для боротьби з міфами про Росію.
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