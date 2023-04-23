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Голова топонімічної комісії Києва Алфьоров запропонував створити "музей Московії" у колишньому посольстві РФ

23 квітня, 2023 неділя
15:35
Культура посольство росії Київ

Пропозицію створити "музей Московії" у будівлі колишнього посольства РФ вніс голова топонімічної комісії Києва Олександр Алфьоров

Про це пише видання "ТиКиїв".

"Він пропонує створити не музей окупації чи визвольних змагань, не філію якогось іншого музею, а єдиний у всьому світі музей, де буде висвітлено правдиву історію Росії", - йдеться в повідомленні.

Алфьоров запропонував створити такі зали:

  • Корінні фіно-угорські народи;
  • Корінна культура, релігії, побут;
  • Золота Орда та участь у ній московського улусу;
  • Становлення московського царства, завоювання Новгорода, Смоленська, Пскова та крадіжка назви "Росія";
  • Тоталітарна система Московії.

Голова комісії вважає, що ця установа необхідна для боротьби з міфами про Росію.

Росія
Війна з Росією
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