Про це пише видання "ТиКиїв".

"Він пропонує створити не музей окупації чи визвольних змагань, не філію якогось іншого музею, а єдиний у всьому світі музей, де буде висвітлено правдиву історію Росії", - йдеться в повідомленні.

Алфьоров запропонував створити такі зали:

Корінні фіно-угорські народи;

Корінна культура, релігії, побут;

Золота Орда та участь у ній московського улусу;

Становлення московського царства, завоювання Новгорода, Смоленська, Пскова та крадіжка назви "Росія";

Тоталітарна система Московії.

Голова комісії вважає, що ця установа необхідна для боротьби з міфами про Росію.