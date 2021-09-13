Голова ТСК по "вагнергейту" відверто бреше – генерал Забродський

Про це на брифінгу після засідання ТСК заявив член фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді, генерал-лейтенант Михайло Забродський.

"Голова ТСК відверто бреше, починаючи з деталей і закінчуючи самою суттю спілкування сьогодні з офіцерами Головного розвідувального управління", – наголошує Забродський.

Він також зауважив, що якби комісія хотіла встановити істину, вона мала б опитати учасників подій.

"Ми сьогодні були свідками того, як під час спілкування з колишніми офіцерами Головного розвідувального управління було зазначено чимало інформації, в тому числі і дуже суттєвої для того, щоб встановити, як розвивалися події. По – перше, було чітко зазначено, що всі події, які привели до відміни, відкладення, а фактично зриву спецоперації, чітко локалізовані за часом і вони відбувалися дійсно в період за три доби до того моменту, як це стало відомо широкому загалу", – говорить Забродський.

"Чітко було зазначено, що всі рішення про пересення, відміну, відтермінування приймалося дійсно на найвищому державному рівні. Незрозуміла реакція членів комісії, чому логічним продовженням не стало б, наприклад, запрошення керівника Головного розвідувального управління. Якщо підсумувати коротко сьогоднішній день, можна сказати, що всі події сьогоднішнього дня свідчать про те, що зрив спецоперації, а фактично державна зрада все ж таки відбулася на найвищому державному рівні. І яким би не було великим бажання правлячої монобільшості на чорне говорити біле, воно від цього біліше не стане", – переконаний народний депутат.

Нагадаємо, від початку скандалу в Офісі президента неодноразово заперечували саме існування операції із захоплення "вагнерівців".



Опозиція вимагала створити ТСК для розслідування зриву спецоперації з вересня 2020 року.



19 травня "слуги" в парламенті провалили постанову про створення ТСК для розслідування зриву спецоперації із затримання "вагнерівців", яку підтримувала опозиція на чолі з "Європейською солідарністю", але утворили іншу ТСК – "З розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, які сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України".



Проте у постанові не вказано, які конкретно випадки розслідуватиме ТСК і часові рамки розслідуваних подій.



Головою комісії призначили депутатку "Слуги народу" Мар'яну Безуглу, заступником – депутата ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

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