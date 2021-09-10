Голова ТСК заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі країн-партнерів
Голова ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб проти суверенітету України Мар'яна Безугла заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі інших країн
Про це вона розповіла під час брифінгу після засідання ТСК, передає Еспресо.TV.
За словами Безуглої, ПВК "Вагнера" повністю координується владою РФ, навіть під час приватних замовлень, а "ще на етапі збору інформації по цих людях, деталі стали відомі Росії".
Вона зазначила, що 33 учасника ПВК брали участь у війні в Сирії, понад 20 з них брали участь у війні на Донбасі.
ТСК встановило, що у 2018 році українська розвідка почала збирати інформацію про учасників "Вагнера". На фейковому сайті "Головне управління розвідки Міністерства оборони" вели співбесіди для того, "щоб отримати інформацію про те, як діють ПВК і хто бере в них участь". Цей "спеціальний захід" був завершений 6 липня 2020 року.
Безугла зауважила, що в липні того року до ГУР МО звернулася СБУ і виникла ідея щодо того, щоб спробувати витягти частину осіб, які як передбачається брали участь у збройних конфліктах, у першу чергу на Донбасі. Відповідно до ініціативи СБУ, тоді і був відкритий "спеціальний захід".
"А чи була це спільна операція з нашими партнерами, зі спецслужбами інших країн тощо? Ні. По-перше, це не була спецоперація. Зупинімося на тому. Це був спеціальний захід. Це був суто український спеціальний захід", - наголосила вона.
За задумом ГУР і СБУ, по прибуттю в Стамбул "вагнерівці", які летіли з Москви, мали бути затримані, "враховуючи їхню участь в сирійській операції".
"Відповідно, по прибутті в Стамбул передбачувано вони б були затримані через те, що такі особи проходять по різним базам даних і, відповідно, затримуються в кожній цивілізованій країні. А враховуючи їхню участь в сирійській операції, то відповідно, у Туреччині тим більше. Ніякої предметної кооперації як спільного спеціального заходу не було", - сказала Безугла.
За словами голови ТСК, кооперації з Туреччиною також не було. Але скільки були коронавірусні обмеження, цей сценарій змінився на літак з Мінська в Стамбул.
Вона додала, що через політичну ситуацію в Білорусі (протести після виборів президента – ред.) відбулась "контрвзаємодія спецслужб України, Білорусі і Росії". Безпосередньої кооперації спецслужб Білорусі і Росії не передбачалося, тому вийшов такий трикутник.
Безугла також повідомила, що люди, які перебували на той час в СБУ та ГУР – більше не на посадах.
У ТСК заявили, що українські спецслужби мали бути готові до сценарію щодо зливу "спецзаходу".
"Щодо того, хто злив – це питання має кілька відповідей. Інформація ФСБ було передбачено на етапі документування у 2018-2019 роках. Спецслужби України мали це передбачити. Тому у нас питання, чому було прийняте таке рішення для проведення", - зазначила вона.
У ТСК не бачать складу злочину щодо зриву і відміни заходу.
А щодо того, що план про затримання та екстрадицію "вагнерівців" став відомий і Білорусі, і Росії – ТСК звернеться до правоохоронців щодо розслідування.
"Зрозуміло, що були авантюрні рішення, що призвели до такої ситуації. Добре, що не призвело до катастрофи і міжнародної ізоляції", - наголосила Безугла.
- Нагадаємо, що народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла анонсувала, що Тимчасова слідча комісія 10 вересня проведе засідання щодо "вагнерівців".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.63
Купівля 26.63Продаж 26.87
-
EUR
Купівля 31.4Продаж 31.78
- Актуальне
- Важливе