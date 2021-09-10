Голова ТСК заявила, що підготовка затримання "вагнерівців" не була спецоперацією і проводилася без участі країн-партнерів

Про це вона розповіла під час брифінгу після засідання ТСК, передає Еспресо.TV.

За словами Безуглої, ПВК "Вагнера" повністю координується владою РФ, навіть під час приватних замовлень, а "ще на етапі збору інформації по цих людях, деталі стали відомі Росії".

Вона зазначила, що 33 учасника ПВК брали участь у війні в Сирії, понад 20 з них брали участь у війні на Донбасі.

ТСК встановило, що у 2018 році українська розвідка почала збирати інформацію про учасників "Вагнера". На фейковому сайті "Головне управління розвідки Міністерства оборони" вели співбесіди для того, "щоб отримати інформацію про те, як діють ПВК і хто бере в них участь". Цей "спеціальний захід" був завершений 6 липня 2020 року.

Безугла зауважила, що в липні того року до ГУР МО звернулася СБУ і виникла ідея щодо того, щоб спробувати витягти частину осіб, які як передбачається брали участь у збройних конфліктах, у першу чергу на Донбасі. Відповідно до ініціативи СБУ, тоді і був відкритий "спеціальний захід".

"А чи була це спільна операція з нашими партнерами, зі спецслужбами інших країн тощо? Ні. По-перше, це не була спецоперація. Зупинімося на тому. Це був спеціальний захід. Це був суто український спеціальний захід", - наголосила вона.

За задумом ГУР і СБУ, по прибуттю в Стамбул "вагнерівці", які летіли з Москви, мали бути затримані, "враховуючи їхню участь в сирійській операції".

"Відповідно, по прибутті в Стамбул передбачувано вони б були затримані через те, що такі особи проходять по різним базам даних і, відповідно, затримуються в кожній цивілізованій країні. А враховуючи їхню участь в сирійській операції, то відповідно, у Туреччині тим більше. Ніякої предметної кооперації як спільного спеціального заходу не було", - сказала Безугла.

За словами голови ТСК, кооперації з Туреччиною також не було. Але скільки були коронавірусні обмеження, цей сценарій змінився на літак з Мінська в Стамбул.

Вона додала, що через політичну ситуацію в Білорусі (протести після виборів президента – ред.) відбулась "контрвзаємодія спецслужб України, Білорусі і Росії". Безпосередньої кооперації спецслужб Білорусі і Росії не передбачалося, тому вийшов такий трикутник.

Безугла також повідомила, що люди, які перебували на той час в СБУ та ГУР – більше не на посадах.

У ТСК заявили, що українські спецслужби мали бути готові до сценарію щодо зливу "спецзаходу".

"Щодо того, хто злив – це питання має кілька відповідей. Інформація ФСБ було передбачено на етапі документування у 2018-2019 роках. Спецслужби України мали це передбачити. Тому у нас питання, чому було прийняте таке рішення для проведення", - зазначила вона.

У ТСК не бачать складу злочину щодо зриву і відміни заходу.

А щодо того, що план про затримання та екстрадицію "вагнерівців" став відомий і Білорусі, і Росії – ТСК звернеться до правоохоронців щодо розслідування.

"Зрозуміло, що були авантюрні рішення, що призвели до такої ситуації. Добре, що не призвело до катастрофи і міжнародної ізоляції", - наголосила Безугла.





Нагадаємо, що​​​​ народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла анонсувала, що Тимчасова слідча комісія 10 вересня проведе засідання щодо "вагнерівців".

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