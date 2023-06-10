1. Ключове воєнне завдання росіян на літню кампанію - не допустити серйозної втрати території. Не втрата території вже вважатиметься перемогою. Власне головний внутрішньоросійський наратив минулих 15 місяців - "главное, чтобы не стало хуже" - тепер переноситься на всі воєнні дії.

2. Останніми днями росіяни змінили головного воєнного спікера: замість Конашенкова зведення з фронту озвучує особисто Шойгу. Він відкрито бреше, але це не має жодного значення: з-поміж брехні вони починають централізовано насичувати інформпростір правдивими відео, на жаль, неминучих втрат і з нашої сторони. По суті, росіяни зараз почали застосовувати тактику тисячі перемог, коли найменші їхні здобутки будуть тиражуватися, як перемоги рівня Сталінграда чи взяття Берліна. Таку тактику вони застосовували вже після виходу з Херсона, коли щодня вони розповідали про просування на 50 метрів і захоплення корівників в уже давно мертвих селах. Але зараз будуть зміщуватися наративи.

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Росіяни зараз почали застосовувати тактику тисячі перемог, коли найменші їхні здобутки будуть тиражуватися, як перемоги рівня Сталінграда чи взяття Берліна

3. Головний наратив цієї інформкампаніі "Ми (росіяни) легко нищимо західну техніку. І це повʼязано з великим умінням росіян і, не в останню чергу, відбувається тому, що українці не навчилися нею ефективно управляти". І цей наратив розшивається для чотирьох аудиторій: російську, українську, західну та антиамериканську.

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Для багатьох буде боляче усвідомити, що легкої прогулянки до Криму нема і не може бути. Але повернення в реальність і втрата завищених очікувань — це основа спокійного і логічного погляду

4. Щодо української аудиторії, яка страшенно любить зради й, на жаль, перегріта міфами про "розподіл лежаків у Ялті", ці удари можуть стати доволі болючими, особливо на фоні вже запущеної росіянами кампанії про те, що вони значно більші й витриваліші. Тому, як на мене, дуже важливо вже зараз розуміти, що російська інформкампанія вже розпочалася і спробувати просто реалістично дивитися на життя. Так, для багатьох буде боляче усвідомити, що легкої прогулянки до Криму нема і не може бути. Але повернення в реальність і втрата завищених очікувань — це основа спокійного і логічного погляду на всі російські інформаційні провокації.

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Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

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