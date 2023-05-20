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"Ми живемо в жовтому човні…"

Ігор Гулик
20 травня, 2023 субота
20:01
Погляд Ігор Гулик

Слова цієї пісеньки Бітлів все частіше приходять мені на думку, коли читаю повідомлення про самоізоляцію "боліт"

Там вже успішно пройшли етап "імпортозамєщєнія", а тепер взялися дбати, аби кордони Росії, окрім пармезану та інших буржуйських смаколиків, не перетинали "небажані особи". Тобто ті, хто, м'яко кажучи, не сприймає манери поведінки путінської недоімперії.

Найцікавіше, серед іншого, з останніх днів – заборона на в'їзд до Росії експрезидента США Барака Обами. Американців (по-тамтешньому – піндосів) на "болотах" не люблять, щобільше – зневажають. Особливо після появи в Україні Patriot, HIMARS та іншої сучасної зброї. Але, як на мене, до Обами там мали б особливий підхід. Як-не-як, а саме він, — президент-демократ, — довго носився з ідеєю "перезавантаження" відносин з Москвою. Власне, вона, ця ідея, зажила своїм власним життям. Та так, що Вашингтон навіть напівзаплющив очі на російське вторгнення у Грузію. Тодішній директор у справах Росії і Євразії Ради національної безпеки США Майкл МакФол навіть заявляв: "Сполучені Штати там (у Росії. – Авт.) вважають за супротивника. І я певен, що, говорячи про нас між собою, вони вживають значно різкіші слова. Вони думають, ніби наша найперша мета у світі – це послабити Росію й зробити все, щоб посилити нас і послабити Росію".

Додам лише, що тоді Обамі довелося мати справу з Дмитром Медведєвим на посаді московського "лідера", і, мабуть, 15 років тому навіть у найстрашнішому сні американцям не фантазувалося, у кого перетвориться цей потішний карлик…

Обамі довелося мати справу з Дмитром Медведєвим на посаді московського "лідера", і, мабуть, 15 років тому навіть у найстрашнішому сні американцям не фантазувалося, у кого перетвориться цей потішний карлик…

"Перезавантаження" не вийшло. А нинішній гнів на Обаму, мабуть, спричинений згадкою про те, що тоді, у ті відносно "безхмарні" роки віцепрезидентом молодого американського лідера працював Джо Байден…

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Ще один небажаний гість для кремля — прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан. Міністерство внутрішніх справ РФ навіть оголосило його у розшук, правда, не уточнивши, за які такі злочини. З Ханом усе зрозуміло: саме його особистий підпис стоїть під міжнародним ордером на арешт "самого" Путіна. На місці останнього, я б все-таки не ризикнув аж так псувати собі стосунки з прокурором, і дати йому нагоду (за бажання, звісно) відвідати якийсь там Мухостранськ чи інші кулічкі. Бо раптом так станеться, що містер Хан виступатиме головним міжнародним обвинувачем в Гаазі…

Попри окремих персон нон грата, у Московії також вирішили позбутися присутності деяких авторитетних організацій. До прикладу, визнали небажаною у Росії Greenpeace. І в цьому випадку справа навіть цікавіша, ніж заборона на в'їзд для Обами чи розшук Хана.

Попри окремих персон нон грата, у Московії також вирішили позбутися присутності деяких авторитетних організацій. До прикладу, визнали небажаною у Росії Greenpeace. І в цьому випадку справа навіть цікавіша, ніж заборона на в'їзд для Обами чи розшук Хана

Greenpeace як екозахисна організація, на думку кремля, не мала б втручатися у "політику". Попри те, її активісти можуть бути причетними (так думає російський слєдком) до міжнародних нафтових санкцій, які завдають чималої шкоди болотній економіці. У квітні минулого року, ще коли про жодні вуглеводневі обмеження не йшлося, Greenpeace блокував російські танкери у Норвегії, демонструючи таким чином протест проти путінського вторгнення в Україну.

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Далі більше. Днями роспропаганда і її, мабуть, "рабочє-крєстьянскій корреспондєнт" та за сумісництвом секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев, почали роздмухувати фейк про радіоактивну хмару з України, яка суне на Європу. Мовляв, після ударів високоточної російської зброї по Тернополю та Хмельницькому там знищили склади з боєприпасами зі збідненим ураном. І тепер Польщі загрожує радіоактивне забруднення. В унісон з Патрушевим про зростання рівня вісмуту (який може бути продуктом розпаду урану) на теренах Люблінського воєводства повідомив ізраїльський політолог Яків Кедмі. Однак, як з'ясувалося, цей політолог-"ядерник" ще з лютого фігурує у списках Євросоюзу як прокремлівський пропагандист…

Найбільше доклався до заборони Greenpeace у Росії чинний депутат державної думи Максим Шингаркін. Колись він працював координатором ядерних проєктів "зелених" у РФ, а нині в офіційному статусі думця заявив про повну нісенітницю "уранового шлейфу"

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Але найбільше доклався до заборони Greenpeace у Росії чинний депутат державної думи Максим Шингаркін. Колись він працював координатором ядерних проєктів "зелених" у РФ, а нині в офіційному статусі думця заявив про повну нісенітницю "уранового шлейфу". "Уран не горить від попадання фугасних боєприпасів, забруднити величезну територію, розбомбивши склад із боєприпасами зі збідненого урану, призначених для бронебійної боротьби, неможливо".

Після такої заяви зусилля Патрушева і Ко зійшли на пси. І, до слова, якби ж то вони опікувалися ядерною безпекою Європи, пускаючи ракети над окупованою українською ЗАЕС…

Може, кремль направду планує собі майбутнє у "жовтому човні", коли українські захисники викинуть його армію гвалтівників та мародерів, і Карім Хан, не питаючи Путіна, приїде до Москви зі службовим відрядженням?

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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