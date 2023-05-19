Бункерний знайшов, на кому відігратися за мілітарне самодурство: у розпалі справа вчених-зрадників. ФСБ кидає у підвали усіх причетних до ракетної науки — від академіків до старших наукових співробітників. Скоро прийдуть і за молодшими.

Ви вже могли чути, що за ґрати кинули трьох науковців-ракетників. Вони проходять за статтею "державна зрада". Якщо чесно, то посадили їх за візуалізацію фантазій бункерного.

Йдеться про науково-фантастичний мультик, який Путін 1 березня 2018-го року видав у держдумі за реальність. У ролику протикорабельна ракета "Циркон" та міжконтинентальна балістична ракета "Авангард" запускаються по території США. "Аналогаф нет", - казав "дєд". Світ посміявся над науковою фантастикою, але не її головний творець. Він повірив, що "персонажі" мультика — реальні.

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"Циркон" та "Авангард" таки існують, але вони настільки невидимі, що їх можна розгледіти лише в закритих статтях воєнного бюджету Московії. Логічно припустити: в комплекті до очікуваної гіперзвукової швидкості ракет додавалися гіперкосмічні бюджети, виділені на уявну зброю. Маск за такі кошти колонізував би Марс, навчив би прибулих туди людей обходитися без кисню, а на здачу створив би машину часу.

"Циркон" та "Авангард" таки існують, але вони настільки невидимі, що їх можна розгледіти лише в закритих статтях воєнного бюджету Московії. Логічно припустити: в комплекті до очікуваної гіперзвукової швидкості ракет додавалися гіперкосмічні бюджети, виділені на уявну зброю

Реально науковців судитимуть за завищені очікування вождя. Оскільки такої статті в Кримінальному кодексові РФ ще немає, впаяють державну зраду.

Трійця зрадників — це доктор технаук Валерій Звєгінцев, його керівник Олександр Шиплюк та науковець Анатолій Маслов. Останніх двох кинули на нари ще торік у серпні. Найсмішніше, що Маслову "шиють" передачу таємних технологій… найближчому другові та партнерові РФ Китаю, — він просто виступив на науковій конференції. Інші "присіли" на нари за написання наукових робіт.

Загалом у Сибірському відділенні академії наук під гарячу руку ФСБ потрапили 16 осіб, включаючи академіка, завідувачів лабораторій, і деякі вчені встигли у КПЗ віддати бункерному душу і тепер з цікавістю спостерігають за подіями з того світу.

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Бункерний, наприклад, у держдумі крутив мультик про гіперзвуковий комплекс "Кинджал", який "гарантовано долає" не тільки наявні, але й майбутні системи ППО та ПРО. Мовляв, його не зможуть збити навіть марсіанці. А от українцям вдалося, та ще й за допомогою створеної в 70-ті минулого століття системи Patriot. А ще є інші "аналагаф нєт", якими свого часу так вихвалявся "дєд": ракети "Сатана II", інші "сармати": їх розробники теж мають відповісти за провал боєздатності мордору…

Цей шмон лише через один "Циркон", а таких зальотів у передової російської науки чимало. Бункерний, наприклад, у держдумі крутив мультик про гіперзвуковий комплекс "Кинджал", який "гарантовано долає" не тільки наявні, але й майбутні системи ППО та ПРО. Мовляв, його не зможуть збити навіть марсіанці.

Марсіанці ні, а от українцям вдалося, та ще й за допомогою створеної в 70-ті минулого століття системи Patriot. А ще є інші "аналагаф нєт", якими свого часу так вихвалявся "дєд": ракети "Сатана II", інші "сармати": їх розробники теж мають відповісти за провал боєздатності мордору…

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Як тут не згадати знамениту сталінську "справу вчених": тоді кругом теж були одні вороги та зрадники, яким місце — тільки під наглядом пенітенціарної системи. При Сталінові у тюрмах працювали цілі наукові інститути

Як тут не згадати знамениту сталінську "справу вчених": тоді кругом теж були одні вороги та зрадники, яким місце — тільки під наглядом пенітенціарної системи. При Сталінові у тюрмах працювали цілі наукові інститути. Зрештою, родоначальник ракетної галузі Сергій Корольов найважливіші свої відкриття зробив саме під надійним захистом тюремних мурів.

Для нас тут індикатор дуже простий: чим більше внутрішніх ворогів, зрадників та іноземних агентів путінський режим виявляє, тим менше він впевнений у своїй стабільності. За всіма ознаками, це ще не 37-рік, але країна невпинно до нього скочується, і дедалі більше вимушена буде розплачуватися за фантазії та ілюзії свого лідера.

Тим паче, що розпустилася російська наука, і в такий важкий час повинна спокутувати свої гріхи перед скрєпамі, перед Путіним.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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