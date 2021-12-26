Головнокомандувач ЗСУ Залужний пояснив, навіщо жінок беруть на військовий облік
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що постановка жінок на військовий облік не означатиме їхній призов до війська чи обов'язкову мобілізацію
Про це Залужний повідомив у facebook.
Він підкреслив, що зі взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде.
"Збройні Сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому випадку долучитись до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні й раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював.
Це також крок назустріч жінкам, які мають бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, для уникнення зайвих процедур при займанні посади за своєю спеціальністю", - пояснив Залужний.
За його словами, не йдеться про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська.
"Протягом наступного року всі процедури будуть відкалібровані таким чином, щоб для наших співгромадянок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців процес постановки на облік був максимально комфортним.
Ми також плануємо ввести перехідну норму, що стосується зборів (навчань) військовозобов’язаних, а саме: на навчання жінки будуть убувати винятково за бажанням", - написав Залужний.
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Нагадаємо, 23 грудня у Збройних силах України надали пояснення щодо взяття жінок на військовий облік.
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