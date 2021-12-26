Головнокомандувач ЗСУ Залужний пояснив, навіщо жінок беруть на військовий облік

Про це Залужний повідомив у facebook.

Він підкреслив, що зі взяттям на військовий облік жодних змін у житті українських жінок не буде.

"Збройні Сили просто знатимуть, які спеціалістки є в країні та можуть у крайньому випадку долучитись до оборони держави. Відповідний порядок обліку існував в Україні й раніше, починаючи з 1994 року, хоча майже не працював.

Це також крок назустріч жінкам, які мають бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, для уникнення зайвих процедур при займанні посади за своєю спеціальністю", - пояснив Залужний.

За його словами, не йдеться про призов чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська.

"Протягом наступного року всі процедури будуть відкалібровані таким чином, щоб для наших співгромадянок, чиї спеціальності є в переліку для військового обліку, та їхніх роботодавців процес постановки на облік був максимально комфортним.

Ми також плануємо ввести перехідну норму, що стосується зборів (навчань) військовозобов’язаних, а саме: на навчання жінки будуть убувати винятково за бажанням", - написав Залужний.



Нагадаємо, 23 грудня у Збройних силах України надали пояснення щодо взяття жінок на військовий облік.

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