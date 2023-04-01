Головування в Радбезі ООН доводить повне банкрутство таких інституцій, - Зеленський

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

"На жаль, ми маємо й новину очевидно абсурдну і деструктивну. Сьогодні держава-терорист почала головувати в Раді Безпеки ООН", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що 31 березня російська армія вбила п'ятимісячного хлопчика з Авдіївки. Його батьки поранені. Він зазначив, що при цьому Росія головує в Радбезі ООН.

"Складно уявити щось таке, що більше доводить повне банкрутство таких інституцій...", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що немає такої форми терору, який би не здійснила Росія, і не буде причини, яка зупинить реформи глобальних інституцій.

"Немає такої форми терору, який ще не був би здійснений Росією. І не буде такої причини, яка зупинить реформу глобальних інституцій, зокрема Радбезу ООН. Реформу, яка очевидно назріла - щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир", - наголосив Зеленський.