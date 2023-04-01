Головування в Радбезі ООН доводить повне банкрутство таких інституцій, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що головування Росії в Радбезі ООН доводить банкрутство таких інституцій
Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.
"На жаль, ми маємо й новину очевидно абсурдну і деструктивну. Сьогодні держава-терорист почала головувати в Раді Безпеки ООН", - сказав Зеленський.
Президент нагадав, що 31 березня російська армія вбила п'ятимісячного хлопчика з Авдіївки. Його батьки поранені. Він зазначив, що при цьому Росія головує в Радбезі ООН.
"Складно уявити щось таке, що більше доводить повне банкрутство таких інституцій...", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що немає такої форми терору, який би не здійснила Росія, і не буде причини, яка зупинить реформи глобальних інституцій.
"Немає такої форми терору, який ще не був би здійснений Росією. І не буде такої причини, яка зупинить реформу глобальних інституцій, зокрема Радбезу ООН. Реформу, яка очевидно назріла - щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир", - наголосив Зеленський.
- 1 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Швейцарія приєдналася до десятого санкційного пакету Європейського Союзу.
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