Гончаренко центри запустили безкоштовну гарячу лінію юридичної допомоги для військових

Фахівці консультують бійців з найактуальніших питань від отримання фінансової допомоги й компенсацій до оскарження незаконних дій командування. Звернення можна залишити телефоном або через усі доступні месенджери: WhatsApp, Telegram, Viber, Signal.

"Щодня до наших центрів звертаються десятки військових, яким необхідна юридична підтримка. Мені особисто пишуть сотні бійців з правовими питаннями. Ми всі розуміємо, що на плечах наших героїв зараз тримається безпека і свобода України. І дуже прикро, що вони мають боротися ще й в правовому полі, щоб добитися справедливості для себе та своїх родин. Тому ми з нашими волонтерами запустили цей всеукраїнський проєкт, щоб підтримати захисників та бути для них надійним тилом. В перший день роботи проєкту до нас вже звернулись військові з найгарячіших точок фронту", — наголошує засновник мережі Гончаренко центрів Олексій Гончаренко.



Гаряча лінія з надання безоплатної юридичної допомоги від Гончаренко центрів працює по номеру телефона +380672042206. Також свої звернення можна надсилати на електронну пошту [email protected]. Офлайн звернутися за консультацією військові можуть безпосередньо у Гончаренко центрі в Кривому Розі та Одесі. В цих осередках вже понад 5 місяців юристи консультують військових та їхніх родичів. Наразі команда Гончаренко центрів вирішила масштабувати ініціативу на всю Україну та перевести все в онлайн-формат.

"Ми надаємо консультації переважно з питань написання рапорту на влк, лікування/переведення, звільнень з військової служби, виплати під час лікування після поранення, умов виплат додаткової винагороди (100 тисяч грн), захисту від безпідставних внесень відомостей про самовільне залишення військової частини, приймаємо адвокатські запити щодо надання необхідних документів від військових частин (щодо полону, поранення, лікування військовослужбовців тощо). Але до нас можна звертатися і з нетиповими запитами, ми готові до всіх викликів, адже це велика честь працювати з нашими захисниками та допомогти їм2, — говорить адвокатка проєкту Катерина Кшижевська.





Як отримати безоплатну юридичну допомогу

Контактний номер з надання безоплатної юридичної допомоги для військових +380672042206. Графік роботи з 9 до 18.00.



Контактна електронна пошта з надання безоплатної юридичної допомоги для військових [email protected]



