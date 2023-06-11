Гондурас відкрив посольство в Китаї після розриву відносин з Тайванем
Гондурас у неділю, 11 червня, відкрив посольство в Китаї після того, як країна Центральної Америки у березні 2023 року розірвала зв'язки з Тайванем, щоб встановити дипломатичні відносини з Китаєм
Про це повідомляє AP.
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан і його колега з Гондурасу Енріке Рейна 11 червня взяли участь в урочистому відкритті посольства. Зазначається, що Гондурас все ще має визначити постійне місце розташування посольства та збільшити кількість персоналу.
Цінь пообіцяв, що Китай створить нову модель з Гондурасом “дружнього співробітництва” між країнами з різними розмірами та системами.
Відомо, що символом зміцнення дипломатичних відносин між двома сторонами став шестиденний візит президента Гондурасу Ксіомари Кастро до Китаю.
"Гондурас встановив офіційні відносини з Китаєм у березні, ставши останньою в низці країн, які розірвали дипломатичні відносини з Тайванем. КНР розглядає Тайвань як “сепаратистську провінцію”, яку, у разі необхідності, можна відвоювати силою, і забороняє своїм власним дипломатичним партнерам мати офіційні зв’язки з Тайбеєм", - йдеться у повідомлені.
- Нагадаємо, що у березні 2023 року Гондурас припинив десятилітні дипломатичні відносини з Тайванем на користь їхнього встановлення з Китаєм.
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