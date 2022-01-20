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Google планує випуск цифрових карт із підтримкою криптовалют

20 січня, 2022 четвер
14:03
Наука Google

В компанії Google займуться розробками в області блокчейну і технологіями розподілених обчислень і зберігання даних

Про це повідомляє Bloomberg.

"Криптовалюта - це те, чому ми приділяємо велику увагу. У міру розвитку попиту з боку користувачів і продавців ми теж будемо розвиватися", - сказав комерційний президент Google Білл Реді.

Також Google працює над тим, щоб додати більше платіжних функцій у свій сервіс покупок. За словами Реді, це допоможе надати користувачам "весь спектр фінансових послуг".

"Наша мета - допомогти встановити зв'язки. Ми не конфліктуюча сторона", - підсумував Комерційний президент Google.

Нагадаємо, що Google витратить 1 млрд доларів на покупку будівлі в центрі Лондона.

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