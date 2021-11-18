Google та Мінцифра розробляють алгоритми, щоб припинити блокування каналів українських ютуберів

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"До нас звернулась українська YouTube-спільнота, щоб ми допомогли визначити алгоритми, як запобігати видаленню відео та блокуванню каналів із оригінальним контентом, яке інтенсивно відбувається в останні декілька тижнів. Наша команда зв’язалася з представниками Google, і зараз опрацьовуються всі проблемні кейси, щоб у майбутньому більше не мати таких ситуацій", - зазначив Федоров.

Міністр наголосив, що такі дії важливі для просування українського контенту в Україні та ведення інформаційної війни з Росією.





12 листопада громадський активіст та блогер Сергій Стерненко повідомляв про масову атаку на українські ютуб-канали, які протидіють російській пропаганді.



"Мій канал атакують вже пару тижнів. Подібні атаки йдуть і на Дениса Казанського, Яніну Соколову та багатьох інших", - написав Стерненко.



Він також описав схему, за якою діють боти і домагаються блокування каналів.



"Схема атак проста: залучаються великі ботоферми, тисячі явно фейкових акаунтів пишуть схвальні коментарі під відео. Потім інші боти одночасно кидають на канал скарги щодо накрутки активності. І алгоритми Ютуба блокують канал", - написав Стерненко.



Нагадаємо, ключовий європейський провайдер електронної ідентифікації Nets A/S планує відкрити офіс в Україні для допомоги в процесах цифровізації.