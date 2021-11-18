Google та Мінцифра розробляють алгоритми, щоб припинити блокування каналів українських ютуберів
Компанія Google та Міністерство цифрової трансформації України розробляють алгоритми, щоб YouTube припинив блокування каналів українських блогерів
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"До нас звернулась українська YouTube-спільнота, щоб ми допомогли визначити алгоритми, як запобігати видаленню відео та блокуванню каналів із оригінальним контентом, яке інтенсивно відбувається в останні декілька тижнів. Наша команда зв’язалася з представниками Google, і зараз опрацьовуються всі проблемні кейси, щоб у майбутньому більше не мати таких ситуацій", - зазначив Федоров.
Міністр наголосив, що такі дії важливі для просування українського контенту в Україні та ведення інформаційної війни з Росією.
12 листопада громадський активіст та блогер Сергій Стерненко повідомляв про масову атаку на українські ютуб-канали, які протидіють російській пропаганді.
"Мій канал атакують вже пару тижнів. Подібні атаки йдуть і на Дениса Казанського, Яніну Соколову та багатьох інших", - написав Стерненко.
Він також описав схему, за якою діють боти і домагаються блокування каналів.
"Схема атак проста: залучаються великі ботоферми, тисячі явно фейкових акаунтів пишуть схвальні коментарі під відео. Потім інші боти одночасно кидають на канал скарги щодо накрутки активності. І алгоритми Ютуба блокують канал", - написав Стерненко.
Раніше за такою схемою заблокували Оm TV UA.
А 12 листопада з'явилась інформація від блогерки Тетяни Микитенко, що її YouTube канал заблокували без попередження. На апеляцію у YouTube відповіли, що обліковий запис видалили за порушення правил спільноти щодо ворожих висловлювань.
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