Google відкрив для українців безплатний доступ до сервісів Workspace, - Федоров
Українські підприємці безплатно користуватимуться корпоративною поштою, хмарним сховищем та іншими сервісами Google Workspace
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у telegram.
За його словами, до кінця повномасштабної війни ці сервіси будуть для українців безоплатними.
"Хоча з липня Google вводить платну підписку на Google Workspace, ми домовилися про особливі умови для нашого малого і середнього бізнесу. Дякую Google за регулярну допомогу та підтримку України", - написав Федоров.
Він додав, що раніше компанія вже надала безоплатне користування Google Workspace для українських освітян, 43 000 ноутбуків для шкіл та $15 млн на допомогу Україні.
- 4 липня Міністерство цифрової трансформації України запустило бета-тестування пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання у застосунку "Дія".
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