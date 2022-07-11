Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у telegram.

За його словами, до кінця повномасштабної війни ці сервіси будуть для українців безоплатними.

"Хоча з липня Google вводить платну підписку на Google Workspace, ми домовилися про особливі умови для нашого малого і середнього бізнесу. Дякую Google за регулярну допомогу та підтримку України", - написав Федоров.

Він додав, що раніше компанія вже надала безоплатне користування Google Workspace для українських освітян, 43 000 ноутбуків для шкіл та $15 млн на допомогу Україні.

4 липня Міністерство цифрової трансформації України запустило бета-тестування пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання у застосунку "Дія".

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