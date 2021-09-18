Google вимагає від соратників Навального видалити з Google Docs документи зі списками кандидатів "Розумного голосування"

Про це повідомляє Meduza.

У листі від Google, скрін якого команда Навального виклала в своєму телеграм-каналі, зазначається, що посилання на ці документи були внесені до реєстру заборонених матеріалів Роскомнадзору.

"Якщо ви не видалите зазначені матеріали, Google може бути змушений заблокувати доступ до них", - заявили у компанії.

В одному з документів містяться рекомендації щодо голосування на виборах до Державної думи РФ, в іншому - рекомендації щодо місцевих виборів.

17 вересня додаток "Навальний" з функцією "Розумного голосування" було видалено з російських магазинів Google і Apple. The New York Times і Bloomberg стверджують, що в Google пішли на видалення застосунку під загрозою кримінального переслідування своїх співробітників.

18 вересня про блокування бота "Розумного голосування" оголосив засновник Telegram Павло Дуров. Він пояснив це необхідністю дотримання законодавства у "день тиші".

Сайт "Розумного голосування" блокується в Росії вже кілька тижнів. Роскомнадзор також зажадав від корпорацій Аpple, Google, Cloudflare і Cisco не дозволяти сервісу обходити блокування.

17-19 вересня 2021 року в РФ відбувається триденне голосування на "виборах" до Держдуми

Нагадаємо, 17 вересня Google і Apple видалили додаток соратників опозиціонера Олексія Навального з "Розумним голосуванням" з Google Play і App Store.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb