Псевдовибори в Росії: пенсіонерів заманюють картками на харчі, бюджетники тримають в руках підказки з відповідями на запитання

У 39 регіонах також "обиратимуть" депутатів місцевих парламентів, в 9 суб'єктах РФ - губернаторів, в 11 обласних центрах - міських голів, передає Еспресо.TV.



Опозиція, нагадаємо, до виборчого процесу не допущена. Її лідери ув'язнені (Олексій Навальний та його люди) чи видворені за кордон (Гаррі Каспаров, Михайло Ходорковський, В'ячеслав Мальцев та інші).



Крім того, низка авторитетних професійних медіа отримали протиправний статус "іноземних агентів", через що їх діяльність чи то припинено, чи то ускладнено.



За даними окремих джерел, подібні заходи мали назву "Операція "Чисте поле" й проводилися ФСБ та іншими російськими спецслужбами під проводом секретаря Радбезу РФ, керівника кремліських "яструбів" ("мобілізаційна група") Миколи Патрушева.



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Москва наполягає, аби більшість мандатів у нижній палаті російського парламенту, як і раніше, отримала путінська партія "Єдина Росія".



Як наслідок, правозахисники та спостерігачі називають голосування 17-19 вересня таким що суперечить букві та духу закону.



Свідчення тиску на виборців, їх підкупу, фальсифікацій, "каруселей", примусової появи на дільницях бюджетників і військових надходять з усіх куточків РФ.



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Наприклад, у сибірському місті Красноярськ, присутні на дільницях люди тримають в руках пам'ятки "для співробітників цивільних відомств" з відповідями на питання від журналістів та спостерігачів, розповідає Znak.



Особам похилого віку на виборах видаються продуктові картки.



Йдеться про одноразові платіжні карти номіналом 150 рублів. Загалом на них було витрачено 100 млн рублів.



Щоправда пенсіонери у Свердловську не можуть закупитися на ці продуктові картки. В крамницях мережі "Пятьорочка" їх не приймають і радять дзвонити на "гарячу лінію".





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