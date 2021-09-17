Порошенко закликав світ не визнавати так звані вибори до російської Держдуми

Про це у відеозверненні заявив п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Він закликав Володимира Зеленського відкинути ілюзії і негайно залучати партнерів до посиленого тиску на Кремль.

«Замість того, щоби канючити у Путіна згоду на побачення, слід реанімувати вгроблену дилетантством Зеленського міжнародну коаліцію на підтримку України, посилити спільний тиск на Кремль, поглибити санкції проти Росії», – наголосив Порошенко.

«Володимире Олександровичу! Відкиньте усі ілюзії, прокиньтеся самі і будіть партнерів, яких ви приспали теревенями про те, ніби вдасться десь зійтися посередині. Політика умиротворення агресора, яку ви обіцяли, коли йшли до влади, – не працює», – зазначає Петро Порошенко.

Лідер «Європейської Солідарності» пропонує не визнавати ці вибори самим і переконати партнерів вчинити так само.

«Йдеться не тільки про те, щоб дати окрему різко-негативну оцінку виборам у Криму та на окупованих територіях Донбасу. Можливо, і про більше. Немає підстав вважати, що ці «вибори» в Росії будуть кращі, ніж минулорічні «вибори» у Лукашенка. Тому й оцінки мали б бути тотожними», – наголошує Порошенко.

«По-друге, організувати потужну хвилю засудження паспортизації як акту агресії проти України. Засудити це мають і на рівні Генасамблеї ООН, і наші партнери по Європейському Союзі, у тому числі за результатами саміту Україна-ЄС у жовтні. Втім, засудження мало. Росія має понести міжнародно-правову відповідальність», – переконаний Петро Порошенко.

Він наголошує – слід добиватися посилення санкцій проти РФ за систематичне невиконання Мінських домовленостей, незаконну паспортизацію та електоральну анексію.

«І головне – за те, що лише за два з половиною роки так званого перемир’я Росія вбила на фронті понад двісті українських воїнів», – констатує п’ятий Президент.

«Енергетичний шантаж, залаштункові дії Москви, яка накрутила ціну на газ майже до тисячі доларів за тисячу кубів, має привести до тями тих європейців, які вважають, ніби торгівля з Росією це бізнес, а не жорстка геополітика. Путін зарвався, і це дає Україні ще один шанс зупинити «Північний потік-2», – вважає Петро Порошенко.

Він також нагадав, що крім нормандського формату, проводив і тристоронні переговори керівників України, Німеччини та Франції.

«За Зеленського жодного такого контакту не було. А дарма. Може, варто спробувати? Може це вдасться тепер, коли Путін газовими спекуляціями підставив Німеччину як лобіста Північного потоку-2? І коли Франція шокована планами Кремля послати до Малі найманців із приватної армії Вагнера, спецоперацію із затримання яких минулого року зірвав Офіс Зеленського. До вироблення спільної позиції тиску на Москву мають бути залучені і Сполучені Штати», – переконаний лідер «Європейської Солідарності».

Порошенко наголосив – президент України у ці дні має бути у Нью-Йорку, де відкривається сесія Генасамблеї ООН, вести переговори з партнерами та ініціювати спецдебати в рамках Радбезу ООН.

«Завдання Президента – привернути увагу наших друзів, партнерів і союзників до злочинів Кремля. Згадати про кампанію залякування кримськотатарської спільноти в Криму, перетворення півострова в «острів несвободи» та військову базу. Скликати спецдебати в рамках Радбезу ООН. Україна має добитися того, щоби всі країни-учасниці «Кримської платформи» засудили Росію за арешт першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, безпосереднього учасника конференції», – наголошує Порошенко.