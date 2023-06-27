Google вперше за 4 роки оновив логотип операційної системи Android
Компанія Google повідомила, що вперше за 4 роки оновить логотип своєї мобільної операційної системи Android
Про це пише 9to5google.
Відтепер моделька робота-андроїда, зображеного на логотипі, замість двомірної стане 3D, а сама назва системи писатиметься з великої літери - раніше "Android" безпосередньо у логотипі завжди був написаний з малої.
Окрім того, шрифт заголовка стане округлішим, особливо це помітно у літерах "n" та "r"
Попри те, що вперше зміна дизайну була анонсована ще на виставці CES 2023, компанія тільки 26 червня підтвердила оновлення візуалу. Вперше оновлений логотип використають у рекламі Samsung Galaxy S23 Ultra та Flip 4.
Зазначається, що новий логотип з’явиться на екрані завантаження всіх пристроїв Android пізніше цього року, разом з виходом програмного забезпечення Android 14.
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