Google вперше за 4 роки оновив логотип операційної системи Android

Про це пише 9to5google.

Відтепер моделька робота-андроїда, зображеного на логотипі, замість двомірної стане 3D, а сама назва системи писатиметься з великої літери - раніше "Android" безпосередньо у логотипі завжди був написаний з малої.

Окрім того, шрифт заголовка стане округлішим, особливо це помітно у літерах "n" та "r"

Попри те, що вперше зміна дизайну була анонсована ще на виставці CES 2023, компанія тільки 26 червня підтвердила оновлення візуалу. Вперше оновлений логотип використають у рекламі Samsung Galaxy S23 Ultra та Flip 4.

Зазначається, що новий логотип з’явиться на екрані завантаження всіх пристроїв Android пізніше цього року, разом з виходом програмного забезпечення Android 14.