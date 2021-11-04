Google змінить спосіб входу до облікових записів
Google з 9 листопада запровадить додаткову перевірку при вході до облікових записів. Це має підвищити рівень безпеки акаунтів
Про це повідомляє Gizmochina.
Так, у компанії повідомили, що запровадять двоетапну перевірку (двофакторну аутентифікацію) для усіх користувачів до кінця цього року.
Із 9 листопада Google переведе на новий спосіб входу до облікових записів 150 млн користувачів.
Користувачі позбудуться можливості заходити до власного аккаунту за допомогою одного лише пароля.
У Google зауважили, що додаткова перевірка має підвищити рівень безпеки акаунтів та особистих даних користувачів.
Також нова ускладнена аутентифікація має вирішити проблему крадіжки паролів - найбільш поширеного способу злому облікових записів.
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