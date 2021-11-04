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Google змінить спосіб входу до облікових записів

4 листопада, 2021 четвер
08:00
Світ Google

Google з 9 листопада запровадить додаткову перевірку при вході до облікових записів. Це має підвищити рівень безпеки акаунтів

Про це повідомляє Gizmochina.

Так, у компанії повідомили, що запровадять двоетапну перевірку (двофакторну аутентифікацію) для усіх користувачів до кінця цього року.

Із 9 листопада Google переведе на новий спосіб входу до облікових записів 150 млн користувачів.

Користувачі позбудуться можливості заходити до власного аккаунту за допомогою одного лише пароля.

Як зазначається, користувачам додатково будуть надходити повідомлення або електронні листи із одноразовим паролем (OTP) при кожному вході до облікового запису Google, аби підтвердити свою особу.

У Google зауважили, що додаткова перевірка має підвищити рівень безпеки акаунтів та особистих даних користувачів.

Також нова ускладнена аутентифікація має вирішити проблему крадіжки паролів - найбільш поширеного способу злому облікових записів.

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