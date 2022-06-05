"Горіли терміни". Мирослав Гай навів подробиці ліквідації російського генерал-майора Кутузова
Офіцер ЗСУ та громадський діяч Мирослав Гай розповів, яким чином сьогодні, 5 червня 2022 року, захисники України знищили російського генерал-майора Романа Кутузова
Про це він написав у себе на фейсбуці.
"Роман Кутузов, командуючи підрозділами 1-го армійського корпусу "ДНР" у Донецькій області, не щадив особовий склад, усвідомлено відправляв людей на забій із розумінням того, які будуть втрати. Завдяки його ставленню до військовослужбовців як до гарматного м'яса морально-психологічний стан особового складу підпорядкованих йому з'єднань був вкрай низький, командири батальйонів та рот не хотіли вести в атаку своїх людей та постійно саботували наступальні плани командування", - зазначає український офіцер.
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5 червня, за словами Мирослава Гая, відбувся "апогей" командування Кутузова, у якого "горіли терміни щодо заняття одного з населених пунктів у Донецькій області, і потрібно було виконати завдання протягом дня чого б то не коштувало".
"У зв'язку з цим він наказав командирам 1-ої та 100-ої окремих мотострілкових бригад особисто вести війська на штурм позицій ЗС України, однак вони відмовилися виконувати наказ, оскільки розуміли ризик для свого життя. Генерал-майор Кутузов, усвідомлюючи які наслідки на нього чекають у разі невиконання поставленого вищим командуванням завдання, вирішив особисто очолити наступ і був знищений вогнем артилерії ЗС України", - пояснив Гай.
- За попередніми даними, йдеться про зіткнення у селищі Миколаївка Попаснянського району Луганської області, що знаходиться у трикутнику Лисичанськ - Попасная - Бахмут.
- Там росіяни намагалися вийти на стратегічну трасу Лисичанськ-Бахмут.
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