Путін з бункера пригрозив Україні новими ракетними ударами по об'єктах, яких РФ раніше не чіпала
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ завдасть нових ударів по Україні, якщо Захід передаватиме Києву ракети дальнього радіуса дії
Про це Путін заявив у інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу "Росія 1".
За його словами, якщо Захід постачатиме Україні ракети дальньої дії, Росія зробить відповідні висновки.
"Але якщо вони будуть і постачатимуться, з цього ми робитимемо відповідні висновки і застосовуватимемо свої засоби враження, яких у нас достатньо, для того, щоб завдавати ударів по тих об'єктах, по яких ми поки що не завдаємо", - сказав Путін.
При цьому на опублікованому в мережі фрагменті інтерв'ю помітно, що розмова записувалася у невеличкому приміщенні без вікон.
- 1 червня Джо Байден заявив, що США передадуть Україні ракетні системи для точних ударів всередині країни.
- У відповідь, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що постачання ракетних комплексів HIMARS до України збільшує ризик "прямого зіткнення" Росії та США.
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