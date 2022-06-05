Про це Путін заявив у інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу "Росія 1".

За його словами, якщо Захід постачатиме Україні ракети дальньої дії, Росія зробить відповідні висновки.

"Але якщо вони будуть і постачатимуться, з цього ми робитимемо відповідні висновки і застосовуватимемо свої засоби враження, яких у нас достатньо, для того, щоб завдавати ударів по тих об'єктах, по яких ми поки що не завдаємо", - сказав Путін.

При цьому на опублікованому в мережі фрагменті інтерв'ю помітно, що розмова записувалася у невеличкому приміщенні без вікон.

1 червня Джо Байден заявив, що США передадуть Україні ракетні системи для точних ударів всередині країни.

У відповідь, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що постачання ракетних комплексів HIMARS до України збільшує ризик "прямого зіткнення" Росії та США.

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