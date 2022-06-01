Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Рябкова, рішення США надати Україні далекобійні ракетні системи HIMARS збільшують ризик ескалації конфлікту між Росією та США до стану "прямого зіткнення".

"Будь-які постачання озброєнь, які продовжуються, йдуть поступально, збільшують ризики такого розвитку", — сказав Рябков.

Він також розцінив сприяння американського уряду Україні як спробу "завдати Росії стратегічної поразки".

WSJ 27 травня повідомив, що адміністрація Джо Байдена вже цього тижня оголосить про надання Україні ракетні системи далекого радіусу дії.

Водночас міністерство оборони США заявило, що остаточне рішення ще не ухвалено.

У суботу, 28 травня, The New York Times повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена схвалила постачання Україні РСЗВ великого радіусу дії.

1 червня Джо Байден заявив, що США передадуть Україні ракетні системи для точних ударів всередині країни.

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