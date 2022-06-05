Бійці ЗСУ ліквідували на Донбасі російського генерала Кутузова
Під час бойового зіткнення на Сході України військовослужбовцями ЗСУ знищено генерал-майора армії країни-агресора Романа Володимировича Кутузова (позивний "Туман")
Про це ввечері у неділю, 5 червня 2022 року, поінформував військовий OSINT-проєкт InformNapalm.
"5 червня ліквідовано чергового російського генерал-майора Романа Кутузова", - йдеться у повідомленні.
На підтвердження своїх слів автори з InformNapalm наводять світлину з тілом, як стверджується, генерал-майора Кутузова.
Про фізичне усунення Кутузова заявляє й офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").
"Кутузова офіційно денацифіковано й демілітаризовано", - каже український офіцер.
За даними Штефана, Кутузов командував 1-им армійським корпусом "ДНР", а до "призначення" у територичне угрупування "ДНР" "займав посаду начальника штабу 29-ої загальновойськової армії Східного військового округу ЗС РФ".
Про сьогоднішню ліквідацію Кутузова українцями також сповішають інформресурси сепаратистів ОРДЛО й пропагандисти з Москви.
Зокрема, загибель Кутузова підтверджує кореспондент федерального мовника РФ "Всеросійська державна телерадіокомпанія" Олександр Сладков.
Сладков наголошує, що з Кутузовим ("вихідцем з ВДВ") був давно знайомий особисто.
"Знову генерал повів в атаку. Наче полковників мало (майорів, капітанів, сержантів...)", - зазначає пропагандист.
Телеграм-канали з ОРДЛО, своєю чергою, причиною ліквідації Кутузова називають "бій за трасу Бахмут - Лисичанськ".
За неперевіреними остаточно даними, йдеться про зіткнення у селищі Миколаївка Попаснянського району Луганської області, що знаходиться у трикутнику Лисичанськ - Попасная - Бахмут.
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