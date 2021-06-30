Готелі Єгипту попросили надавати послуги українською мовою, - міністр туризму

Про це повідомив міністр туризму та старожитностей Єгипту Халед Аль-Анані, передає 5 канал.



Уряд дав розпорядження працівникам галузі, щоб дублювати українською інформаційні матеріали в готелях.



Також Єгипет зацікавлений в персоналі, який говоритиме українською мовою.

"Я був в Україні з офіційним візитом. І це було перше прохання, яке я отримав. Туристи люблять, коли вони отримують послуги українською мовою в готелях, до яких приїздять. Після мого повернення ми попросили готелі використовувати українську всюди, де це можливо. Єгипетська агенція з промоції туризму робить гарячу лінію для мандрівників, де буде українська мова. І вона запрацює дуже скоро", – повідомив міністр.