Готелі Єгипту попросили надавати послуги українською мовою, - міністр туризму
Уряд Єгипту попросив готелі країни використовувати українську мову під час обслуговування
Про це повідомив міністр туризму та старожитностей Єгипту Халед Аль-Анані, передає 5 канал.
Уряд дав розпорядження працівникам галузі, щоб дублювати українською інформаційні матеріали в готелях.
Також Єгипет зацікавлений в персоналі, який говоритиме українською мовою.
"Я був в Україні з офіційним візитом. І це було перше прохання, яке я отримав. Туристи люблять, коли вони отримують послуги українською мовою в готелях, до яких приїздять. Після мого повернення ми попросили готелі використовувати українську всюди, де це можливо. Єгипетська агенція з промоції туризму робить гарячу лінію для мандрівників, де буде українська мова. І вона запрацює дуже скоро", – повідомив міністр.
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