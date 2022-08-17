Про це інформує Служба безпеки України.

"СБУ завершила досудове розслідування стосовно колишнього співробітника спецслужби, який на початку антитерористичної операції на сході України приєднався до незаконних збройних формувань так званої ДНР, зокрема до угруповання "Восток", - йдеться в повідомленні.

Справу направили до суду. Зловмисника оголосили в загальнодержавний розшук.

Обвинувачений - Василь Бовсуновський, позивний Кабан. Він розвідував та обстрілював позиції в АТО.

"Згодом ватажки терористів призначили його командиром так званої військової частини № 5002 внутрішніх військ МВС "ДНР". Там зловмисник організував проведення спеціальної бойової підготовки та прокремлівського "виховання" підлеглих", - додають в СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну йому підрозділи увійшли до складу загарбницьких угруповань на Сході.

Зловмиснику повідомили про підозру.

Справи щодо заступника командувача Чорноморського флоту РФ і командира бригади судитимуть за підрив Північно-Кримського каналу. Зловмисників оголосили в міжнародний розшук.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb