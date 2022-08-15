Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Херсонською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно заступника командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення та командира 11-ї окремої інженерної бригади Південного військового округу за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб", - йдеться в повідомленні.



Під час слідства прокурори встановили, що наприкінці лютого цього року підозрювані керували захопленням Каховської ГЕС та підривом Північно-Кримського каналу на Херсонщині.



"Генерал-майор заступник командувача ЧФ керував незаконними діями загарбників на цьому цивільному об’єкті, який належить до критичної інфраструктури та забезпечує водою населення, а також зрошування полів у регіоні. Полковник командир бригади безпосередньо керував підпорядкованими йому солдатами, які підірвали канал у декількох місцях", - роз'яснюють у відомстві.



Це завдало шкоди цивільній інфраструктурі, довкіллю та фінансовим збиткам державі.



Обвинувачених оголосили у міжнародний розшук.

24 лютого російські окупанти захопили головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС на території Херсонської області.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук вважає, що основною ціллю росіян є утримання сухопутного коридору до Криму та Північно-Кримський канал

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