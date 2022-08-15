Підрив Північно-Кримського каналу: в суд скерували матеріали справи щодо генерал-майора Чорноморського флоту РФ і командира бригади
Справи щодо заступника командувача Чорноморського флоту РФ і командира бригади судитимуть за підрив Північно-Кримського каналу. Зловмисників оголосили в міжнародний розшук
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Херсонською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно заступника командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення та командира 11-ї окремої інженерної бригади Південного військового округу за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб", - йдеться в повідомленні.
Під час слідства прокурори встановили, що наприкінці лютого цього року підозрювані керували захопленням Каховської ГЕС та підривом Північно-Кримського каналу на Херсонщині.
"Генерал-майор заступник командувача ЧФ керував незаконними діями загарбників на цьому цивільному об’єкті, який належить до критичної інфраструктури та забезпечує водою населення, а також зрошування полів у регіоні. Полковник командир бригади безпосередньо керував підпорядкованими йому солдатами, які підірвали канал у декількох місцях", - роз'яснюють у відомстві.
Це завдало шкоди цивільній інфраструктурі, довкіллю та фінансовим збиткам державі.
Обвинувачених оголосили у міжнародний розшук.
- 24 лютого російські окупанти захопили головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС на території Херсонської області.
- Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук вважає, що основною ціллю росіян є утримання сухопутного коридору до Криму та Північно-Кримський канал
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.02
Купівля 39.02Продаж 39.84
-
EUR
Купівля 39.6Продаж 40.71
- Актуальне
- Важливе