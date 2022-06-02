Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Це питання Сєвєродонецька, Лисичанська, як ми зможемо переломити там ситуацію. Чи досягне противник успіху. Мені додає певного оптимізму контрнаступальні дії України на Півдні, на Новокаховському напрямку. Російське командування заявляє, що головна мета їхньої операції - це відновлення кордонів ЛНР та ДНР в історичних рамках. Це ніщо інше, як слова. Насправді однією з найважливіших цілей росіян є отримання сухопутного коридору до Криму й отримання Північно- Кримського каналу", - підкреслив Лакійчук.



Також військовий експерт додав, що наступ українських військ на Півдні має на меті вихід в районі Нової Каховки.



"Так може бачити й противник. Вони будуть докладати максимум зусиль, щоб цього не відбулося. Події на Півдні можуть серйозно вплинути на розвиток подій на Сході. Ворогу доведеться перегрупуватися та відтягувати війська", - зауважив Лакійчук.

На Донецькому напрямку окупанти обстрілюють позиції українських військ вздовж усієї лінії зіткнення з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Також росіяни штурмують Сєвєродонецьк

В Чорному морі кількість кораблів, що загрожують ракетними ударами, зросла до 3. Судна, які були підбиті раніше, окупанти відтягнули від Зміїного до пункту базування в Севастополі

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