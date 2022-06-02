Основною ціллю росіян є утримання сухопутного коридору до Криму та Північно-Кримський канал, - військовий експерт Лакійчук
Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук вважає, що майбутній розвиток подій на фронті зараз вирішується на Луганщині
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Це питання Сєвєродонецька, Лисичанська, як ми зможемо переломити там ситуацію. Чи досягне противник успіху. Мені додає певного оптимізму контрнаступальні дії України на Півдні, на Новокаховському напрямку. Російське командування заявляє, що головна мета їхньої операції - це відновлення кордонів ЛНР та ДНР в історичних рамках. Це ніщо інше, як слова. Насправді однією з найважливіших цілей росіян є отримання сухопутного коридору до Криму й отримання Північно- Кримського каналу", - підкреслив Лакійчук.
Також військовий експерт додав, що наступ українських військ на Півдні має на меті вихід в районі Нової Каховки.
"Так може бачити й противник. Вони будуть докладати максимум зусиль, щоб цього не відбулося. Події на Півдні можуть серйозно вплинути на розвиток подій на Сході. Ворогу доведеться перегрупуватися та відтягувати війська", - зауважив Лакійчук.
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