English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія зосередила сили на Донецькому та Луганському напрямках, окупанти штрумують Сєвєродонецьк та Комишуваху, - Генштаб ЗСУ

Росія зосередила сили на Донецькому та Луганському напрямках, окупанти штрумують Сєвєродонецьк та Комишуваху, - Генштаб ЗСУ

2 червня, 2022 четвер
07:41
війна з Росією окупанти

На Донецькому напрямку окупанти обстрілюють позиції українських військ вздовж усієї лінії зіткнення з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Також росіяни штурмують Сєвєродонецьк

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. 

На Волинському та Поліському напрямках триває переоснащення окремих підрозділів збройних сил Республіки Білорусь сучасними зразками озброєння та військової техніки. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни. 

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Триває доукомплектування озброєнням та військовою технікою підрозділів противника, які зазнали втрат під час бойових дій на території України.

З території Російської Федерації ворог обстріляв з мінометів населені пункти Середина-Буда, Прогрес Сумської області та Леонівка Чернігівської області.

На Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою зниження наступального потенціалу наших військ здійснив обстріли позицій Сил оборони із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Михайлівка, Прудянка та Верхній Салтів.

На Слов’янському напрямку основні зусилля ворог зосередив на утриманні зайнятих позицій, веденні розвідки та створенні умов для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Вірнопілля та Долина.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. На Лиманському напрямку ворог вів бойові дії у напрямку населеного пункту Райгородок, зазнав втрат та відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк. За підтримки вогню мінометів проводив штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, успіху не має. 

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Комишуваха з метою взяття під контроль міста, має частковий успіх, бої тривають. Вів штурм у напрямках населених пунктів Нагірне та Білогорівка, у результаті завданого вогневого українськими підрозділами ураження відійшов. 

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстрілював українські війська з артилерії та мінометів в районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Успенівка, Вугледар, Новосілка і Оріхів. 

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів. Здійснює поповнення запасів. 

На Південнобузькому напрямку окупанти збільшили кількість обстрілів наших позицій. Також обстрілювали з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Шевченкове, Трудолюбівка, Луч, Степова Долина та Широке. Ворог завдав авіаційних ударів вертольотами Мі-24 в районах Новогригорівки та Олександрівки.

"Російські окупанти, щоб виправдати руйнування ними цивільних об’єктів, продовжують інформаційні вкиди про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та дитячих садках", - йдеться в повідомленні.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін в діяльності підрозділів  противника не відзначено.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту Російської Федерації продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку. Противник продовжує здійснювати заходи з блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

Також противник продовжує використовувати мережу цивільних лікувальних закладів на тимчасово окупованих територіях для лікування поранених.  

За минулу добу, 1 червня, на Донецькому та Луганському напрямках відбито тринадцять атак ворога, знищено два танки, шість артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та чотири ворожих автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили сім безпілотників типу "Орлан-10".

"Безпілотні літальні апарати ворог продовжує втрачати на всіх напрямках. Противник вже задіює безпілотники навіть МЧС Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
Донецьк
Запоріжжя
Луганськ
Суми
Чернігів
Волинь
Сєвєродонецьк
Слов'янськ
Бахмут
Читайте також:
затримання
2 червня, 2022 четвер
Підтримувала російську агресію, "зливала" дані про місця авіаударів: СБУ передала до суду справу поплічниці Шарія
комендантська година
1 червня, 2022 середа
На Київщині посилять комендантську годину. Діють ворожі ДРГ, - очільник ОВА
ЗСУ
2 червня, 2022 четвер
На Харківщині українські військові в кількох місцях вийшли на кордон з РФ, - Мотузяник
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.29
    Купівля 34.29
    Продаж 35.44
  • EUR
    Купівля 36.15
    Продаж 37.66
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
3 червня
00:17
Кріштіану Роналду
Іспанія і Португалія зіграли внічию у головному матчі дня в Лізі націй
00:16
Бердянськ
У Бердянську за добу прозвучало 10 вибухів, - міськрада
00:04
Дмитро Медведєв
Росія діятиме на ураження центрів прийняття рішень. Медвєдєв повторив погрози Кремля через постачання зброї в Україну
2022, четвер
2 червня
23:58
На фото Володимир Зеленський
Росія мобілізувала усі сили, щоб зірвати європейський рух України, - Зеленський
23:49
Наталія Гаврилица
Нейтралітет потрібно захищати. Молдова має намір попросити зброю на Заході
23:36
Жерар Піке та Шакіра
Ще одне гучне розлучення? Зіркове подружжя співачки Шакіри та футболіста Піке розпадається після 11 років шлюбу
23:15
збірна України
Збірна України з футболу перерахувала понад 4 млн грн на меддопомогу через UNITED24
23:11
залишок сертифікату про відновлення школи Святогірська на Донеччині на фоні її руїн
Від 24 лютого ворог зруйнував 182 заклади освіти, ще 1756 – пошкоджено
23:00
Наживо
ТОП-7 українських композиторів 20-го століття в джазовому вечорі на Еспресо
22:52
знищена ворожа техніка
Цієї доби на сході українські вояки знищили командно-спостережний пункт ворога, 32 окупантів та близько 10 одиниць техніки
22:50
На фото наслідки обстрілів на Луганщині
2 червня окупанти обстріляли близько 30 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, - угруповання ОС
22:45
Андрій Єрмак
Об'єднати повне нафтогазове ембарго та відключити Росію від SWIFT, - Андрій Єрмак про шлях завершення війни
22:40
На фото зруйнований будинок через обстріли на Сході України
На Дніпровщині окупанти обстріляли Мар'янське. Зруйнували будинки й пошкодили газогін
22:23
Сергій Кислиця
Хочу нагадати про угоди, підписані між Чемберленом і Гітлером у 1938 році. Посол України в ООН застеріг світ від примирення з Путіним
22:22
кібератаки
Зламали Rutube та 1С. Від 24 лютого українська ІТ-армія атакувати понад 1800 російських ресурсів
22:17
На фото президент Польщі
Президент Польщі закликав надати Україні статус кандидата в ЄС
22:03
Кораблі ЧФ РФ
Росіяни виводять у море військові кораблі, прикриваючись цивільними суднами, — ВМС України
21:59
біженці
Європейські країни від 24 лютого прийняли 5,3 млн українських біженців, 2,3 млн з них вже повернулись, – Frontex
21:50
зерно хліб пшениця елеватор
Туреччина заявила про можливість вивезти 20 млн тонн українського зерна
21:49
Путін
Путін хворий на рак, лікувався у квітні. Можливо, пережив замах, - Newsweek
21:26
путін - орбан
Угорщина зруйнувала добрі відносини з ЄС, - Bloomberg
21:24
Польща - Уельс
Уельс-Україна: деякі українські біженці отримають безкоштовні квитки на плей-офф чемпіонату світу
21:14
карта окупації
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 31 травня - 2 червня
21:03
Ракетний обстріл
Окупанти завдали масованого ракетного удару по зруйнованому мосту на Миколаївщині
20:57
На фото наслідки російських обстрілів на Луганщині
Сєвєродонецьк тримається і має шанси на швидке звільнення,- Гайдай
20:57
зерно-війна
"В Україні почнеться голод, а все зерно продадуть в обмін на зброю". У РНБО спростовують фейки
20:50
дорожній знак
Легендарний дорожній знак "Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й" продали на аукціоні за 631 тис. грн
20:50
Анналена Бербок
Послаблень не буде. Головна дипломатка Німеччини пояснила, що на шляху до ЄС Україна не може розраховувати на потурання
20:37
ООС поранення ЗСУ
Українського військового з пораненням у серце врятували в мобільному госпіталі 
20:35
Поліцейські-зрадники у Маріуполі
МарZота. У тимчасово окупованому Маріуполі українські поліцейські перейшли на бік "ДНР", - радник мера
20:28
Ексклюзив
українська артилерія
Цю війну назвуть ракетно - артилерійською, - полковник Костенко
20:24
літак Росії
У Росії бортпровідникам для заспокоєння "дебоширів" у літаках видають пластикові наручники та ремені
20:22
Угорщина
Угорщину слід позбавити право голосу в ЄС – віцепрезидентка Європарламенту Барлі
20:21
Зеленський на форумі GLOBSEC
Зеленський попередив Європу про вуличні протести через брак продовольства
20:18
На фото посол США в Україні Бріджит Брінк
"Допомогти Україні перемогти у війні": новопризначена посол США Брінк розповіла про основні завдання на посаді
20:07
Запорізька АЕС
Відключення Запорізької АЕС неможливе ні технічно, ні економічно, - Енергоатом
19:54
Роскомнагляд
Роскомнадзор заблокував сайти фінської державної ТРК Yle, грузинського видання Sova та вірменське "Радіо Свобода"
19:44
окупанти
Росіяни змушені проводити часті ротації через виснаження особового складу, - Одеська ОВА
19:30
Маріуполь
У Маріуполі окупанти дозволяють ховати загиблих від обстрілів тільки у братських могилах, - радник мера
19:29
Окупанти, Мелітополь
На Запоріжжі колабораціоніст підписав указ про "націоналізацію" української власності
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV