Російські окупанти захопили Північно-Кримський канал та Каховську ГЕС
Окупанти захопили головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську ГЕС на території Херсонської області
Про це повідомив міський голова Таврійська Микола Різак, передає Суспільне.
"І не тільки головну споруду Північно-Кримського каналу, а й триколор вивісили на Каховській ГЕС. Я сам особисто це бачив гради, танки на ГЕС. Танки та БТРи приїхали, вивісили прапор", - сказав Різак.
Відповідне відео викладають жителі області у Facebook.
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