Російські окупанти захопили Північно-Кримський канал та Каховську ГЕС

Про це повідомив міський голова Таврійська Микола Різак, передає Суспільне.



"І не тільки головну споруду Північно-Кримського каналу, а й триколор вивісили на Каховській ГЕС. Я сам особисто це бачив гради, танки на ГЕС. Танки та БТРи приїхали, вивісили прапор", - сказав Різак.



Відповідне відео викладають жителі області у Facebook.





