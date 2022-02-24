Після удару росіян по військовій частині на Одещині загинуло 18 людей, - ОДА
18 людей загинуло після військового удару на військову частину в селі Липецьке Одеської області
Про це повідомляє Одеська ОДА у Facеbook.
"18 загиблих в наслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке, Подільського району", йдеться у повідомленні.
Станом на 11:00 силами співробітників ДСНС з-під завалів врятовано 6 людей, яких госпіталізовано до Подільської міської лікарні.
"Один з врятованих, на жаль помер в лікарні. Загинуло 18 осіб (8 чоловіків, 10 жінок). На разі триває розбір завалів", - заявили у ОДА.
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