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Як приготувати в’ялені помідори? Ділимось рецептом

19 жовтня, 2023 четвер
14:37
рецепти вялені помідори

В’ялення помідорів при мінімальній температурі підсилить смак томатів та збереже їхній на довший час для подальшого використання

Інгредієнти для приготування в’ялених помідорів:

  • помідори - 1 кг
  • оливкова олія - одна столова ложка
  • сіль - чверть чайної ложки
  • базилік сушений - половина чайної ложки
  • часник сушений (за смаком)
  • перець червоний мелений (за смаком)
  • орегано сушене (за смаком)
  • приправа "Італійські трави" (за смаком)
вялені помідори

Фото: gettyimages

 

Спосіб приготування в’ялених томатів:

  • розігріваємо духовку до температури 90°С
  • миємо помідори, висушуємо їх, видаляємо серцевину 
  • невеликі томати розрізаємо навпіл, а більші розрізаємо на чотири частини
  • видаляємо насіння та сік із томатів
  • кладемо шматочки помідорів у велику миску 
  • збризкуємо їх оливковою олією
  • перемішуємо 
  • викладаємо на решітку, застелену пергаментом, залишаючи трохи простору довкола кожного шматочка
  • присолюємо 
  • посипаємо базиліком, часниковим порошком, італійськими травами, червоним перцем
  • ставимо деко у духовку на середній вогонь
  • залишаємо духовку трохи привідкритою 
  • дістаємо томати через 6-8 годин, коли вони зменшаться в розмірі 
  • залишаємо томати остигати
  • зберігаємо в’ялені помідори в герметичному контейнері у холодильнику протягом кількох днів (коротке зберігання)
  • зберігаємо в’ялені помідори в морозильній камері до шести місяців (довге зберігання)
  • ще можна скласти томати в невеликій стерилізованій банці та залити оливковою олією.

Смачного!

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