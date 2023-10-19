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Як приготувати в’ялені помідори? Ділимось рецептом
В’ялення помідорів при мінімальній температурі підсилить смак томатів та збереже їхній на довший час для подальшого використання
Інгредієнти для приготування в’ялених помідорів:
- помідори - 1 кг
- оливкова олія - одна столова ложка
- сіль - чверть чайної ложки
- базилік сушений - половина чайної ложки
- часник сушений (за смаком)
- перець червоний мелений (за смаком)
- орегано сушене (за смаком)
- приправа "Італійські трави" (за смаком)
Фото: gettyimages
Спосіб приготування в’ялених томатів:
- розігріваємо духовку до температури 90°С
- миємо помідори, висушуємо їх, видаляємо серцевину
- невеликі томати розрізаємо навпіл, а більші розрізаємо на чотири частини
- видаляємо насіння та сік із томатів
- кладемо шматочки помідорів у велику миску
- збризкуємо їх оливковою олією
- перемішуємо
- викладаємо на решітку, застелену пергаментом, залишаючи трохи простору довкола кожного шматочка
- присолюємо
- посипаємо базиліком, часниковим порошком, італійськими травами, червоним перцем
- ставимо деко у духовку на середній вогонь
- залишаємо духовку трохи привідкритою
- дістаємо томати через 6-8 годин, коли вони зменшаться в розмірі
- залишаємо томати остигати
- зберігаємо в’ялені помідори в герметичному контейнері у холодильнику протягом кількох днів (коротке зберігання)
- зберігаємо в’ялені помідори в морозильній камері до шести місяців (довге зберігання)
- ще можна скласти томати в невеликій стерилізованій банці та залити оливковою олією.
Смачного!
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