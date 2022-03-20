Готуючи наступ, російський Генштаб Міноборони не мав об'єктивної аналітики, тому і зазнає фіаско, – Подоляк
Одна з причин фіаско Росії – тотальні прорахунки в стратегії й тактиці. Очевидно, що російський Генштаб Міноборони абсолютно не мав об'єктивної аналітики щодо України.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Він заявив, що першою причиною фіаско "другої армії світу" є те, що усі штабна аналітика окупанта вибудувана на тезах їх пропаганди. Інша ж причина – висока смертність серед найвищого командування Росії.
Армія втратила шість ключових генералів:
- командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева;
- генерал-майор, командир 141-го моторизованого полку Національної гвардії Тушаєв;
- генерал-майор перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу Герасимов;
- генерал-майор командувач 29-ї армії Східного військового округу Колесников;
- генерал-майор заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу Суховецький;
- генерал-майор командир 150-ї мотострілецької дивізії Мітяєв.
"Десятки полковників, зокрема заступник командувача Чорноморського флоту, капітан першого рангу Палій, полковник Росгвардії Саватеєв, який керував загоном СОБР у Володимирській області, командир 331-го полку ВДВ полковник Сухарєв та інші офіцери", – наголошує Подоляк.
Зазначимо, що Росія воює кількістю та крилатими ракетами й абсолютно не готова до війни. Усі ці фактори деморалізують окупантів, у зв’язку з чим далі їх очікує лише масова смерть.
- Нагадаємо, раніше Подоляк повідомляв, що Російська Федерація застосовує для ударів по мирних містах руйнівну артилерію, системи "Кинджал" і "Бастіон", та просить про допомогу країни ОДКБ.
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