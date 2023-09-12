Говорили лише про фронт: президент зібрав військовий кабінет

Про це він написав у телеграм.

"Військовий кабінет. Вузьке коло людей. Вузьке коло питань. Сьогодні говорили лише про фронт: продовження нашого наступу, напрямки, прогнози, забезпечення, зброя та боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок", - зазначив голова держави.

Крім того, з військовими він обговорив підготовку до зустрічних дій ворога, зокрема, зведення укріплень, підсилення українських оборонців на відповідних ділянках, дані розвідок про дати та напрямки.