Говорили лише про фронт: президент зібрав військовий кабінет
У вівторок, 12 вересня, президент України Володимир Зеленський зібрав військовий кабінет у вузькому колі людей. Під час зустрічі обговорили наступ ЗСУ та обстановку на фронті
Про це він написав у телеграм.
"Військовий кабінет. Вузьке коло людей. Вузьке коло питань. Сьогодні говорили лише про фронт: продовження нашого наступу, напрямки, прогнози, забезпечення, зброя та боєприпаси, власне виробництво, інформація розвідок", - зазначив голова держави.
Крім того, з військовими він обговорив підготовку до зустрічних дій ворога, зокрема, зведення укріплень, підсилення українських оборонців на відповідних ділянках, дані розвідок про дати та напрямки.
- 6 вересня Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому було розглянуто питання підготовки до опалювального сезону.
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