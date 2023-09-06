Захист критичної інфраструктури взимку: Зеленський провів засідання Ставки

Про це він повідомив 6 вересня у Telegram.

За словами Зеленського, на засіданні розглянули "комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати країна-терорист".

На Ставці заслухали доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепремʼєра Олександра Кубракова, обласних військових адміністрацій та інших учасників, дотичних до енергетичного сектора.

"Ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага", - наголосив Зеленський.