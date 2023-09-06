Захист критичної інфраструктури взимку: Зеленський провів засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому було розглянуто питання підготовки до опалювального сезону
Про це він повідомив 6 вересня у Telegram.
За словами Зеленського, на засіданні розглянули "комплексний план захисту об’єктів критичної інфраструктури від усього, що може вигадати країна-терорист".
На Ставці заслухали доповіді прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепремʼєра Олександра Кубракова, обласних військових адміністрацій та інших учасників, дотичних до енергетичного сектора.
"Ще є над чим працювати. Усі учасники процесу отримали конкретні завдання із конкретними термінами виконання. До цієї теми буде особлива увага", - наголосив Зеленський.
- 12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.
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