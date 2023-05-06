"Говорили про відбудову і відновлення України": Шмигаль у Лондоні провів зустріч з президенткою Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн провела зустріч з Денисом Шмигалем, під час якої сторони обговорили подальшу підтримку ЄС України
Про це президентка Єврокомісії написала на власній сторінці в Twitter.
"Дуже продуктивна зустріч з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Ми обговорили підтримку ЄС для відновлення та відбудови України, з огляду на (майбутню) конференцію з відновлення України у Лондоні в червні. ЄС буде залишатися твердим у своїх зобов’язаннях щодо допомоги Україні у відбудові країни", - написала Урсула фон дер Ляєн.
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