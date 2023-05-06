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"Говорили про відбудову і відновлення України": Шмигаль у Лондоні провів зустріч з президенткою Єврокомісії

6 травня, 2023 субота
01:23
Економіка Урсула фон дер Ляйєн

Урсула фон дер Ляєн провела зустріч з Денисом Шмигалем, під час якої сторони обговорили подальшу підтримку ЄС України

Про це президентка Єврокомісії написала на власній сторінці в Twitter.

"Дуже продуктивна зустріч з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Ми обговорили підтримку ЄС для відновлення та відбудови України, з огляду на (майбутню) конференцію з відновлення України у Лондоні в червні. ЄС буде залишатися твердим у своїх зобов’язаннях щодо допомоги Україні у відбудові країни", - написала Урсула фон дер Ляєн.

  • Нагадаємо, Шмигаль разом з дружиною президента Оленою Зеленською перебуває у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Він вже провів у Лондоні низку важливих зустрічей, напередодні участі у церемонії коронації Його Величності Чарльза ІІІ.
Денис Шмигаль
допомога Україні
Урсула фон дер Ляєн
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