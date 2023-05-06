Про це президентка Єврокомісії написала на власній сторінці в Twitter.

"Дуже продуктивна зустріч з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Ми обговорили підтримку ЄС для відновлення та відбудови України, з огляду на (майбутню) конференцію з відновлення України у Лондоні в червні. ЄС буде залишатися твердим у своїх зобов’язаннях щодо допомоги Україні у відбудові країни", - написала Урсула фон дер Ляєн.

A very productive meeting with Prime Minister @Denys_Shmyhal



We discussed the EU's support for Ukraine's recovery and reconstruction in view of the Ukraine Recovery Conference in London in June.



The EU remains steadfast in its commitment to help Ukraine rebuild the country. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 5, 2023